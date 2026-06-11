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Sokkoló fenyegetés a világgazdaságra: újra kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között

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Washington újabb légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, miután Donald Trump szerint Teherán szándékosan akadályozza a háború lezárását célzó megállapodást. Irán válaszul amerikai katonai támaszpontokat vett célba a Perzsa-öböl térségében. A benzinkutaknál és a pénztárcánkban is érezhetjük a közel-keleti konfliktus következményeit, ha tovább romlik a helyzet a Hormuzi-szoros térségében. Demkó Attila szerint a jelenlegi patthelyzet már nem csupán regionális biztonsági kérdés: a tartós bizonytalanság az olajárak drasztikus emelkedését és akár egy újabb globális gazdasági válságot is előidézhet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 13:48
Egy Donald Trump amerikai elnök portréját ábrázoló darts tábla Teherán belvárosának üzleti negyedében (Fotó: AFP)
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A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a patthelyzet elhúzódása nem csupán Európa, hanem az egész világgazdaság számára súlyos következményekkel járhat. Szerinte a jelenlegi, hordónként száz dollár körüli olajárak tovább emelkedhetnek, ami akár globális gazdasági válságot is előidézhet.

Hozzátette: Magyarország helyzete kedvezőbb sok más országhoz képest, mivel továbbra is rendelkezik jelentős hazai olaj- és gáztermeléssel. Az évente kitermelt mintegy egymillió tonna kőolaj és közel kétmilliárd köbméter földgáz a hazai fogyasztás 15–20 százalékát fedezi, ami az európai átlagnál magasabb arány.

Borítókép: Donald Trump portréja (Fotó: AFP)

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