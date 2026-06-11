Sokkoló fenyegetés a világgazdaságra: újra kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a patthelyzet elhúzódása nem csupán Európa, hanem az egész világgazdaság számára súlyos következményekkel járhat. Szerinte a jelenlegi, hordónként száz dollár körüli olajárak tovább emelkedhetnek, ami akár globális gazdasági válságot is előidézhet.

Hozzátette: Magyarország helyzete kedvezőbb sok más országhoz képest, mivel továbbra is rendelkezik jelentős hazai olaj- és gáztermeléssel. Az évente kitermelt mintegy egymillió tonna kőolaj és közel kétmilliárd köbméter földgáz a hazai fogyasztás 15–20 százalékát fedezi, ami az európai átlagnál magasabb arány.

Borítókép: Donald Trump portréja (Fotó: AFP)