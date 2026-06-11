Borítókép: (Fotó: Lorkó Dávid/Nool.hu)
Késelés Bátonyterenyén: az anyós szerint önmagát szúrta szíven az áldozat + videó
Új részletek derültek ki a hétfői bátonyterenyei késelésről. A helyiek szerint nem egy nő, hanem egy férfi sérült meg életveszélyesen, a rendőrség pedig továbbra is életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz.
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