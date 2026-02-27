radnai márktiszavig mórbudai gyula

Radnai hazudott? Egy rejtélyes tanú vallott a Tisza alelnöke ellen

Egy rejtélyes tanú vallomásának részletét osztotta meg közösségi oldalán Budai Gyula, amely arról szól, hogy Radnai Márk nem mondott igazat a nyilvánosság előtt a céges botrányában. A Tisza alelnöke ugyanis azt állította, nem vett részt visszaélésben és nem adott pénzt hajléktalan strómanoknak a cég eltüntetéséért. A tanúvallomás azonban megcáfolja Radnait. Egyébként ez az az ügy, amiben súlyos bűncselekmények vetődtek fel, és aminek szálai a Lánchíd-botrány kulcsfigurájáig, Vig Mórig érnek.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 10:44
Egy vallomásrészletet, mellette pedig egy céghálót tett közzé pénteken a Facebook-oldalán Radnai Márk céges botránya ügyében Budai Gyula. A miniszteri biztos korábban már többször nyilatkozott a Tisza alelnökének céges ügyéről. Ennek az a lényege, hogy Radnai korábbi vállalkozásánál, a Story Chef Kft.-nél bűncselekménygyanús ügyletek történhettek. Budai szerint a kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy olyan vállalkozás részére, amelynek vezetője az összegeket készpénzben felvette és azokat visszajuttathatta Radnai Márkhoz. Budai azt is állította, hogy Radnai a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór exügyvéd irodájában fizette ki azokat a hajléktalan strómanokat, akik – a később Valmiera Plus Kft.-re átnevezett – társaság eltüntetésében segédkezhettek. Az ügyben Budai feljelentést tett, a NAV eljárást indított.

Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: MTI/Máté Krisztián)

A Tisza-alelnök ugyanakkor mindent azt állította, soha nem találkozott hajléktalan strómanokkal és tagadta, hogy céges visszaélésekben vett volna részt. Pénteki bejegyzésével Budai megcáfolta Radnai védekezését.

A tanú lebuktatta Radnait

A kormánypárti képviselő egy szöveget tett közzé, amely bizonyosan egy vallomásrészlet. Ebben ez áll: „A korábban elmondottakat azzal együtt tartom fenn, hogy Andrási (az egyik hajléktalan stróman – a szerk.) a jó kapcsolat fenntartása érdekében nagyjából hetente-kéthetente kapott tőlem húszezer forintot, de eseti jelleggel, amikor aláírt valamit, akkor nyilván pénzt kért.” A titokzatos tanú arra is kitért, hogy ilyen volt a Valmiera Plus Kft. tagi és ügyvezetői tisztségének elvállalása. A vallomásrészlet szerint ez konkrétan úgy történt, hogy „a Valmiera Plus Kft. korábbi tagja, Radnai Márk és Spáh Dávid Kasztel Attilával eljött az irodámba és egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnám segíteni a cég működését fiktív alvállalkozói számla kiállításával, »kreatív« könyveléssel, és azzal, hogy majd a későbbiekben hogyan fog eltűnni ez a cég”.

Magyarázatként annyit hozzá kell tenni, hogy Spáh Dávid a Família Kft. című régi filmsorozatból ismert színész, egyben Radnai volt üzlettársa, Kasztel pedig – Andrásihoz hasonlóan – egy hajléktalan stróman. A Valmiera Plus Radniék cégének új neve. A vállalkozás az átnevezéskor egy szlovák céghez került.

„Fogalma sem volt, hogy mit ír alá”

De folytassuk Budai idézetét. Eszerint ugyanis felmerült, hogy más szlovák cégbe beolvadva fogják eltüntetni a társaságot, végül a Rosenweld s.r.o. – amely szintén egy szlovák cég – helyébe Andrási Tamás lépett és ő lett az ügyvezető.

„A változásbejegyzés kapcsán többször tárgyaltunk a Büróban (ez Vig Mór székhelyszolgáltató vállalkozása volt – a szerk.) Radnai Márkkal és Kasztellal, amikor megállapodtunk abban, hogy találok egy stróman ügyvezetőt a cég számára, majd az aláíráskor az ügyvédi munkadíjra háromszázezer forintot kaptam, az ügyvezető részére pedig Radnai Márk adott százezer forintot, amit utána ott helyben Andrási meg is kapott” – mondta a vallomástevő, hozzátéve, hogy „Andrásinak az egész ügylettel kapcsolatban annyi maradhatott meg, hogy valamit gyorsan aláíratunk vele, és kap százezer forintot, egyébként fogalma sem volt, hogy mit ír alá”.

Budai bejegyzésében hozzátette: várja Radnai újabb válaszát, és több információt is ígért.

 

               
       
       
       

