Radnai hazudott? Egy rejtélyes tanú vallott a Tisza alelnöke ellen

Egy vallomásrészletet, mellette pedig egy céghálót tett közzé pénteken a Facebook-oldalán Radnai Márk céges botránya ügyében Budai Gyula. A miniszteri biztos korábban már többször nyilatkozott a Tisza alelnökének céges ügyéről. Ennek az a lényege, hogy Radnai korábbi vállalkozásánál, a Story Chef Kft.-nél bűncselekménygyanús ügyletek történhettek. Budai szerint a kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy olyan vállalkozás részére, amelynek vezetője az összegeket készpénzben felvette és azokat visszajuttathatta Radnai Márkhoz. Budai azt is állította, hogy Radnai a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór exügyvéd irodájában fizette ki azokat a hajléktalan strómanokat, akik – a később Valmiera Plus Kft.-re átnevezett – társaság eltüntetésében segédkezhettek. Az ügyben Budai feljelentést tett, a NAV eljárást indított.

Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: MTI/Máté Krisztián)

A Tisza-alelnök ugyanakkor mindent azt állította, soha nem találkozott hajléktalan strómanokkal és tagadta, hogy céges visszaélésekben vett volna részt. Pénteki bejegyzésével Budai megcáfolta Radnai védekezését.

A tanú lebuktatta Radnait

A kormánypárti képviselő egy szöveget tett közzé, amely bizonyosan egy vallomásrészlet. Ebben ez áll: „A korábban elmondottakat azzal együtt tartom fenn, hogy Andrási (az egyik hajléktalan stróman – a szerk.) a jó kapcsolat fenntartása érdekében nagyjából hetente-kéthetente kapott tőlem húszezer forintot, de eseti jelleggel, amikor aláírt valamit, akkor nyilván pénzt kért.” A titokzatos tanú arra is kitért, hogy ilyen volt a Valmiera Plus Kft. tagi és ügyvezetői tisztségének elvállalása. A vallomásrészlet szerint ez konkrétan úgy történt, hogy „a Valmiera Plus Kft. korábbi tagja, Radnai Márk és Spáh Dávid Kasztel Attilával eljött az irodámba és egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnám segíteni a cég működését fiktív alvállalkozói számla kiállításával, »kreatív« könyveléssel, és azzal, hogy majd a későbbiekben hogyan fog eltűnni ez a cég”.

Magyarázatként annyit hozzá kell tenni, hogy Spáh Dávid a Família Kft. című régi filmsorozatból ismert színész, egyben Radnai volt üzlettársa, Kasztel pedig – Andrásihoz hasonlóan – egy hajléktalan stróman. A Valmiera Plus Radniék cégének új neve. A vállalkozás az átnevezéskor egy szlovák céghez került.