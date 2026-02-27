Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, tisztázza, miben egyeztek meg Zelenszkijjel! + videó

A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki az üzemanyagárak alakulása – mondta Makón Lázár János. A miniszter szerint sokan attól tartanak, hogy az ukrán fél „zsarolása és fenyegetése” miatt akár ezer forintos literenkénti benzinár is jöhet.
Lázár János videójában kitért Magyar Péter szerepére is, akit azzal vádolt, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviseli az ügyben. A miniszter felhívta a figyelmet:
Magyar Péter az ukrán álláspont mellé állt, ahelyett, hogy felvette volna a kapcsolatot Volodimir Zelenszkijjel,
és kezdeményezte volna a kőolajvezeték megnyitását.
Emlékezetett: brüsszeli információk szerint Magyar Péter folyamatos kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett Zelenszkijjel is. A miniszter felszólította a Tisza Párt elnökét, hogy haladéktalanul tisztázza, miről tárgyalt, és
történt-e olyan megállapodás, amely a magyarok kárára válhat.
Két héttel ezelőtt Münchenben folytak olyan egyeztetések, amelyek szerinte összefüggésben állhatnak a jelenlegi helyzettel – idézte fel Lázár János.
