Magyar Péterzelenszkijlázár jános

Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, tisztázza, miben egyeztek meg Zelenszkijjel! + videó

Akár ezer forintra is emelkedhet az üzemanyag ára az ukrán zsarolás és fenyegetés miatt – erről beszélt Makón Lázár János. A miniszter felszólította a Tisza Párt elnökét, hogy haladéktalanul tisztázza, miről tárgyalt az ukránokal, és született-e olyan megállapodás, amely a magyarok kárára válhat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 10:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki az üzemanyagárak alakulása – mondta Makón Lázár János. A miniszter szerint sokan attól tartanak, hogy az ukrán fél „zsarolása és fenyegetése” miatt akár ezer forintos literenkénti benzinár is jöhet.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Lázár János videójában kitért Magyar Péter szerepére is, akit azzal vádolt, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviseli az ügyben. A miniszter felhívta a figyelmet:

Magyar Péter az ukrán álláspont mellé állt, ahelyett, hogy felvette volna a kapcsolatot Volodimir Zelenszkijjel,

és kezdeményezte volna a kőolajvezeték megnyitását.

Emlékezetett: brüsszeli információk szerint Magyar Péter folyamatos kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett Zelenszkijjel is. A miniszter felszólította a Tisza Párt elnökét, hogy haladéktalanul tisztázza, miről tárgyalt, és

történt-e olyan megállapodás, amely a magyarok kárára válhat.

Két héttel ezelőtt Münchenben folytak olyan egyeztetések, amelyek szerinte összefüggésben állhatnak a jelenlegi helyzettel – idézte fel Lázár János.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.