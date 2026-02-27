Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, tisztázza, miben egyeztek meg Zelenszkijjel! + videó

A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki az üzemanyagárak alakulása – mondta Makón Lázár János. A miniszter szerint sokan attól tartanak, hogy az ukrán fél „zsarolása és fenyegetése” miatt akár ezer forintos literenkénti benzinár is jöhet.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Lázár János videójában kitért Magyar Péter szerepére is, akit azzal vádolt, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviseli az ügyben. A miniszter felhívta a figyelmet:

Magyar Péter az ukrán álláspont mellé állt, ahelyett, hogy felvette volna a kapcsolatot Volodimir Zelenszkijjel,

és kezdeményezte volna a kőolajvezeték megnyitását.

Emlékezetett: brüsszeli információk szerint Magyar Péter folyamatos kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett Zelenszkijjel is. A miniszter felszólította a Tisza Párt elnökét, hogy haladéktalanul tisztázza, miről tárgyalt, és

történt-e olyan megállapodás, amely a magyarok kárára válhat.

Két héttel ezelőtt Münchenben folytak olyan egyeztetések, amelyek szerinte összefüggésben állhatnak a jelenlegi helyzettel – idézte fel Lázár János.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)