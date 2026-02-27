orbán viktorukrajnabrüsszeltiszaMagyar Péter

Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Az ukránok hazudnak + videó

Kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország és Szlovákia, mivel az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, lassan már egy hónapja nem kapunk kőolajat. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában elhangzott témákat elemezte Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 11:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azzal ütötte fel a beszélgetést főszerkesztőnk, hogy ezt úgy értékeljük, mint a hazai választásokba való beavatkozást. Feltette a kérdést, hogy vajon van-e arra utaló jel, hogy ez Brüsszel, a Tisza párt és Ukrajna közös akciója ellenünk? 

Boros Bánk Levente szerint ennek két bizonyítéka is van, leegyszerűsítve, eddig jött az olaj, most pedig nem jön, másrészt Magyar Péter ebben a témában nem nyilatkozik. Hozzátette azt is, ha a vezetékkel eddig a háború ellenére bármi történt, néhány nap alatt rendeződött a dolog, most viszont más a helyzet. Emlékeztetett arra is, hogy korábban az orosz–ukrán ellentét miatt már volt ilyen, hogy elzárták a csapokat, de a kormány megoldotta a helyzetet, az emberek ezt nem érezték meg itthon. Mint fogalmazott, a kormány most is felelősen cselekszik, akár azzal, hogy nyomást gyakorol Zelenszkij elnökre. 

Hozzátette azt is, hogy vélhetően az ukránok politikai okokból csinálják mindezt, mivel sem a magyar, sem a szlovák, sem az uniós szakembereket nem engedik oda, hogy megvizsgálják, mi lehet a probléma a vezetékkel. A műsorban a hazai válaszlépésekről is részletes elemzést hallhatnak.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu