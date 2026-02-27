Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Az ukránok hazudnak + videó

Azzal ütötte fel a beszélgetést főszerkesztőnk, hogy ezt úgy értékeljük, mint a hazai választásokba való beavatkozást. Feltette a kérdést, hogy vajon van-e arra utaló jel, hogy ez Brüsszel, a Tisza párt és Ukrajna közös akciója ellenünk?

Boros Bánk Levente szerint ennek két bizonyítéka is van, leegyszerűsítve, eddig jött az olaj, most pedig nem jön, másrészt Magyar Péter ebben a témában nem nyilatkozik. Hozzátette azt is, ha a vezetékkel eddig a háború ellenére bármi történt, néhány nap alatt rendeződött a dolog, most viszont más a helyzet. Emlékeztetett arra is, hogy korábban az orosz–ukrán ellentét miatt már volt ilyen, hogy elzárták a csapokat, de a kormány megoldotta a helyzetet, az emberek ezt nem érezték meg itthon. Mint fogalmazott, a kormány most is felelősen cselekszik, akár azzal, hogy nyomást gyakorol Zelenszkij elnökre.

Hozzátette azt is, hogy vélhetően az ukránok politikai okokból csinálják mindezt, mivel sem a magyar, sem a szlovák, sem az uniós szakembereket nem engedik oda, hogy megvizsgálják, mi lehet a probléma a vezetékkel. A műsorban a hazai válaszlépésekről is részletes elemzést hallhatnak.