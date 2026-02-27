Felhívta az ügyészt és ordítva fenyegette a Veszprém vármegyei férfi, aztán jött a nem várt fordulat

A férfi ellen a fenyegetések miatt büntetőeljárás indult, a nyomozó ügyészség felkérésére az elsődleges eljárási cselekményeket a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte el. Az ügyészség a férfit – az őrizetbe vételét követően – gyanúsítottként hallgatta ki, aki a gyanúsítás ellen panasszal élt, és tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

A gyanúsított ellen az őrjöngő magatartása és a fenyegetőzése miatt többször, a legutóbb február 23-án történt rendőri intézkedés, továbbá – többek között – közveszéllyel fenyegetés, valamint garázdaság miatt büntetőeljárás van ellene folyamatban.