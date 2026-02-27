A megalapozott gyanú lényege szerint a férfi február 24-én az ügyészség hivatali telefonján felhívta az ügyében eljáró ügyészt, és kiabálni kezdett vele a vádemelés miatt. A férfi többször is életveszélyesen megfenyegette az ügyészt, és kijelentette, hogy személyesen is megkeresi.
Felhívta az ügyészt és ordítva fenyegette a Veszprém vármegyei férfi, aztán jött a nem várt fordulat
Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség indítványa alapján elrendelték egy Veszprém vármegyei férfi letartóztatását. Egy járási ügyészség egyedi azonosító jellel való visszaélés bűntette miatt vádat emelt ellene február közepén, amelyről a vádiratot kiadó ügyész levelében értesítette a vádlottat. Ekkor jött csak az igazán nagy baj.
A férfi ellen a fenyegetések miatt büntetőeljárás indult, a nyomozó ügyészség felkérésére az elsődleges eljárási cselekményeket a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte el. Az ügyészség a férfit – az őrizetbe vételét követően – gyanúsítottként hallgatta ki, aki a gyanúsítás ellen panasszal élt, és tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.
A gyanúsított ellen az őrjöngő magatartása és a fenyegetőzése miatt többször, a legutóbb február 23-án történt rendőri intézkedés, továbbá – többek között – közveszéllyel fenyegetés, valamint garázdaság miatt büntetőeljárás van ellene folyamatban.
A gyanúsított terhére róható bűncselekmény büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés.
A bíróság az ügyészség indítványára a gyanúsított letartóztatását február 26-án – figyelemmel a bűnismétlés veszélyére – egy hónapra elrendelte. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.
