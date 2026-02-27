Nem különösebben izgatta a soproni férfit, hogy nem vezethet, ezért most nagy árat fizet

Az igazoltatásnál kiderült, hogy a jármű vezetőjével szemben a Győri Törvényszék büntetésvégrehajtási csoportja körözést adott ki, mivel 2024-ben és 2025-ben az eltiltás ellenére vezette járművét, ezért a bíróság börtönbüntetésre ítélte.

Az egyenruhások a férfit elfogták, a kapitányságra történt előállítását követően a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönbe szállították, ahol megkezdte letöltendő büntetését.