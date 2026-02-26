Telefonon hívták a polgármestert, az özvegye tudni véli, hogy miért vethetett véget az életének a férfi

Éreztem, hogy elvesztettem őt

– részletezte Jolán, aki hozzáfűzte, szörnyű balsejtelem kerítette hatalmába, hiszen hiába várt a parkolóban, a férje soha nem hagyta volna ott. Azonnal bejelentették az eltűnését a rendőrségen, és miután másnap reggelre sem került elő, tudta, hogy nagy a baj.

Nagyon hideg volt aznap, ha nem húzódott be valahova, nem élhette túl a –20 fokos fagyot.

Még öt napig kicsöngött a férfi telefonja, akit keresett a családja, a rendőrség, önkéntesek is. Ott is, ahol később megtalálták József holttestét. „Nem is értem, miért kellett több mint egy hónap ahhoz, hogy rábukkanjanak a maradványaira – mondta Jolán.