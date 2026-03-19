Van, aminek nagyon örül egy játékosa a Fradi kiesése után is + videó

Nem lehetett ráismerni az FTC-re Portugáliában. Robbie Keane játékosai szokatlanul sokat hibáztak azok után, hogy hat nappal korábban hazai pályán szinte tökéletes játékkal 2-0-ra győztek az SC Braga ellen. Tény, hogy Ricardo Horték remekül futballoztak, ám Toon Raemaekers és védőtársai, a középpályások és a kapus, Gróf Dávid sem álltak a helyzet magaslatán a 4-0-ra elvesztett visszavágón.

Toon Raemaekers (jobbról a második) sajnálja, hogy sokat hibáztak a Braga otthonában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Raemaekers vegyes érzései

– Sokkal támadóbb szellemben játszott a Braga, időnként nagy területeket is adtunk az ellenfélnek. Több egyéni hibát is elkövettünk, így kiábrándító vereséget szenvedni – kezdte értékelését Toon Raemaekers. A Ferencváros 25 éves belga védője a Magyar Nemzetnek elárulta, kavarognak benne az érzelmek.

Nem mérges vagyok, sokkal inkább csalódott! Ha 2-0-ra vezetnek, akkor is versenyben maradtunk volna a párharcban. A négy kapott gól viszont nagyon sok. Ugyanakkor boldog vagyok, mert idáig eljutottunk az Európa-ligában, számos jó mérkőzést játszottunk. Személy szerint nekem az első szezonom volt a nemzetközi porondon. Összességében büszkék lehetünk magunkra, a csapatra. Messzire jutottunk, ez jó érzés.

Julio Romao és a Ferencváros kiesett az Európa-ligából. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Romaót nem érte meglepetés

A sárga lapos eltiltása miatt hiányzó Kristoffer Zachariassen helyén lehetőséghez jutó Julio Romao igyekezett megtartani a labdát, volt egy veszélyes lövése, ám a mozgékony bragaiakkal neki is meggyűlt a baja.

– Természetesen nagyon szomorú vagyok. Nem tudtuk ugyanazt nyújtani, mint az első mérkőzésen. Az első negyedórában nekünk estek, és rendre hibáztunk. Labdákat veszítettünk, ők pedig éltek a lehetőségekkel. Amikor két gólt lőttek, arról beszéltünk a pályán, hogy meg kell próbálnunk nekünk is betalálni, a végsőkig kell küzdenünk – fogalmazott a brazil középpályás, akit arról kérdeztünk, mivel lepte meg a Fradit a Braga.

Semmi újat, meglepőt nem csináltak. A Braga egy nagyon erős csapat, tisztában voltunk vele, hogy jobban fog játszani, mint Budapesten.

A szünetben próbáltuk rendezni a sorokat, bíztatni egymást, de háromgólos hátrányban már nagyon nehéz volt a helyzetünk. Nincs időnk a sebeinket nyalogatni, vasárnap már bajnoki mérkőzésünk lesz. Célunk az aranyérem az NB I-ben és a Magyar Kupában, harcolni fogunk!

