Titkos SMS-ektől a pénzmosási botrányig – korrupciós gócpont lett Brüsszel 

Az Európai Unió intézményeinek 2025-ös éve sorozatos korrupciós botrányokkal telt: az EU Törvényszéke kimondta, hogy a bizottság jogsértően tagadta meg Ursula von der Leyen és a Pfizer közötti sms-ek kiadását, letartóztatták Federica Mogherinit, az unió korábbi külügyi főképviselőjét közbeszerzési manipulálás gyanúja miatt, vádat emeltek Didier Reynders volt igazságügyi biztos ellen pénzmosás miatt , miközben az Európai Számvevőszék átláthatatlannak minősítette a civil szervezeteknek juttatott uniós támogatásokat. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója szerint az incidensek nem elszigetelt esetek, hanem rendszerszintű válságtünetek: az EU strukturális értelemben az összeomlás jeleit mutatja – figyelmeztet a szakértő, aki szerint Orbán Viktor nem véletlenül jelezte, hogy a következő közös költségvetés akár az utolsó is lehet a jelenlegi formában.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

– 2025-ben több, egymást erősítő incidens jelezte az uniós intézmények integritási problémáit és működési zavarait. E körben említhető az elsők között az ún. Pfizer-gate ügy újabb fejleménye, jelesül az EU Törvényszéke megállapította, hogy a bizottság jogsértően tagadta meg Ursula von der Leyen és a Pfizer közötti sms-ek kiadását, nem tudva hitelt érdemlően alátámasztani a dokumentumok hiányát. Szintén jelentős volt az EEAS-gate, melyben letartóztatták Federica Mogherinit, az unió korábbi főképviselőjét és Stefano Sanninót, a bizottság magas rangú tisztviselőjét, mivel a gyanú szerint manipulálták az EU diplomáciai akadémiájának közbeszerzését, hogy a tender a College of Europe-hoz kerüljön – emelte ki ifj. Lomnici Zoltán, hozzátéve:

Végül különösen bizalomromboló hatású a volt igazságügyi biztos, Didier Reynders elleni, pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozás/vádemelés, mivel ez tovább erősíti, hogy az intézményi működésben jelentkező integritási problémák nem korlátozódnak az alsóbb szintekre, hanem a döntéshozatal felső köreit is érintik.

E botrányokat tetézi, hogy az Európai Számvevőszék a vizsgálata során arra jutott, hogy az EU civil szervezeteknek nyújtott támogatási rendszere átláthatatlan és reputációs kockázatot hordoz, noha konkrét jogsértést nem talált. Ugyanakkor a költségvetési biztos beismerte, hogy bizonyos szerződésekben a bizottság helytelenül kötelezte a civil szervezeteket, hogy képviselőknél lobbizzanak.