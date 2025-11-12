Didier Reynders pórul járt. A nyomozás középpontjában hét-nyolcszázezer eurónyi készpénzbefizetés áll, amelyek eredete a hatóságok szerint nem kellően igazolt. Bár az ügyészség nem vádolja Didier Reynderst korrupcióval, hivatali visszaéléssel vagy uniós forrásokkal való visszaéléssel, a pénz eredetének tisztázatlansága és a késedelmes banki jelentések miatt indult eljárás, írja az Origo.
Korrupciógyanú az EU élén: pénzmosás miatt nyomoznak Didier Reynders volt uniós biztos ellen
Az a politikus, aki korábban Magyarországot vádolta a jogállamiság megsértésével, most bíróság elé került. Belgiumban hivatalos eljárást indítottak Didier Reynders, az Európai Bizottság korábbi igazságügyi biztosa ellen pénzmosás gyanújával. A belga ügyészség szerint ez az elmúlt évtized egyik legjelentősebb pénzügyi bűnügye az EU-ban, amely politikailag kiemelt személyt érint.
A belga nemzeti lottó 2021-ben tett bejelentést a hatóságoknak, miután Reynders mintegy kétszázezer eurót költött szerencsejáték-termékekre. Ezt követően az ING Belgium is jelentette az ügyet, miután átvizsgálta a 2008 és 2018 közötti számlamozgásokat. A bank több alkalommal is szokatlan készpénzbefizetéseket rögzített, de csak öt évvel később értesítette a pénzügyi felügyeletet – ezért most a bank működését is vizsgálják.
Reynders korábban azzal magyarázta a pénzmozgásokat, hogy a befizetések műtárgyeladásokból származnak, ám a belga ügyészség szerint a bizonyítékok hiányosak. A bíróság most azt vizsgálja, hogy a volt uniós biztos képes-e hitelt érdemlően igazolni a pénz legális eredetét.
A volt igazságügyi biztos nincs őrizetben, és egyelőre nem állapítottak meg bűnösséget, de a belga jog szerint az ilyen ügyekben a bizonyítási teher az érintett személyre hárul: neki kell igazolnia, hogy a pénz tiszta forrásból származik.
A belga igazságügyi hatóságok emellett külön vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy az ING Belgium megfelelően teljesítette-e kötelezettségeit a politikailag exponált személyekre vonatkozó ellenőrzések során, miután a bank csak évekkel később jelentette a gyanús pénzmozgásokat.
A brüsszeli elit újabb botránya
Reynders feleségét, Bernadette Prignont, a liège-i fellebbviteli bíróság nyugalmazott bíráját is kihallgatták, de ellene egyelőre nem emeltek vádat. Az ügyvédjei a nyomozati titokra hivatkoztak, és nem kívántak reagálni.
Reynders az Európai Bizottságban 2019 és 2024 között töltötte be az igazságügyi biztos tisztségét, előtte pedig Belgium külügy-, majd pénzügyminisztere és miniszterelnök-helyettese volt.
A brüsszeli ügyészség nem kommentálta az ügyet, de a belga sajtó szerint a fővárosi főügyészség gyorsított ütemben szeretné lezárni a nyomozást.
Didier Reynders gyanús ügyei
Ursula von der Leyen jogérvényesülésért felelős korábbi biztosa, Didier Reynders belga liberális politikus múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal és más jellegű, erősen megkérdőjelezhető ügyekkel. Még miniszterként hírbe hozták kazah oligarchákkal, akiknek abban segédkezett, hogy francia harci helikoptereket vásároljanak, egyik „üzlettársát" később húsz év börtönbüntetésre ítélték.
A liberális politikust meggyanúsították azzal is, hogy egy kongói fegyverkereskedőtől és egy helyi elnökjelölttől fogadott el kenőpénzt, akik cserébe részt vállalhattak az ottani belga nagykövetség építéséből.
A brüsszeli képmutatás újabb esete
Didier Reynders neve Magyarországon sem ismeretlen: az elmúlt években az Európai Bizottság tagjaként többször is bírálta a magyar kormányt, és a forrásmegvonási eljárások egyik fő szószólója volt. Most azonban úgy tűnik, a saját pénzügyeivel kapcsolatban súlyos kérdések merültek fel.
Az ügy ismét rávilágít a brüsszeli elit kettős mércéjére: miközben politikai vádakkal ostorozzák a nemzeti kormányokat, az Európai Unió saját soraiban is rendszerszintű korrupciós botrányok robbannak ki.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Didier Reynders volt igazságügyi biztossal (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza
Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát.
Magyarországnak igaza van: Trump dicsérte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját
Magyarország elutasítja a kvótarendszert.
Egyre mélyebb válságban az uniós migrációs politika
Brüsszel nem tudja áthidalni a tagállamok közti szakadékot.
Pánik San Franciscóban: elszabadult egy utasokkal teli villamos + videó
A sofőr összeroskadt a vezérlőpult fölött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza
Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát.
Magyarországnak igaza van: Trump dicsérte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját
Magyarország elutasítja a kvótarendszert.
Egyre mélyebb válságban az uniós migrációs politika
Brüsszel nem tudja áthidalni a tagállamok közti szakadékot.
Pánik San Franciscóban: elszabadult egy utasokkal teli villamos + videó
A sofőr összeroskadt a vezérlőpult fölött.