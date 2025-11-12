Korrupciógyanú az EU élén: pénzmosás miatt nyomoznak Didier Reynders volt uniós biztos ellen

A belga nemzeti lottó 2021-ben tett bejelentést a hatóságoknak, miután Reynders mintegy kétszázezer eurót költött szerencsejáték-termékekre. Ezt követően az ING Belgium is jelentette az ügyet, miután átvizsgálta a 2008 és 2018 közötti számlamozgásokat. A bank több alkalommal is szokatlan készpénzbefizetéseket rögzített, de csak öt évvel később értesítette a pénzügyi felügyeletet – ezért most a bank működését is vizsgálják.

Reynders korábban azzal magyarázta a pénzmozgásokat, hogy a befizetések műtárgyeladásokból származnak, ám a belga ügyészség szerint a bizonyítékok hiányosak. A bíróság most azt vizsgálja, hogy a volt uniós biztos képes-e hitelt érdemlően igazolni a pénz legális eredetét.

A volt igazságügyi biztos nincs őrizetben, és egyelőre nem állapítottak meg bűnösséget, de a belga jog szerint az ilyen ügyekben a bizonyítási teher az érintett személyre hárul: neki kell igazolnia, hogy a pénz tiszta forrásból származik.

A belga igazságügyi hatóságok emellett külön vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy az ING Belgium megfelelően teljesítette-e kötelezettségeit a politikailag exponált személyekre vonatkozó ellenőrzések során, miután a bank csak évekkel később jelentette a gyanús pénzmozgásokat.

A brüsszeli elit újabb botránya

Reynders feleségét, Bernadette Prignont, a liège-i fellebbviteli bíróság nyugalmazott bíráját is kihallgatták, de ellene egyelőre nem emeltek vádat. Az ügyvédjei a nyomozati titokra hivatkoztak, és nem kívántak reagálni.

Reynders az Európai Bizottságban 2019 és 2024 között töltötte be az igazságügyi biztos tisztségét, előtte pedig Belgium külügy-, majd pénzügyminisztere és miniszterelnök-helyettese volt.

A brüsszeli ügyészség nem kommentálta az ügyet, de a belga sajtó szerint a fővárosi főügyészség gyorsított ütemben szeretné lezárni a nyomozást.