Vesztésre áll a lottózsivány

Didier Reynders korábbi uniós igazságügyi biztost azzal gyanúsítja a belga ügyészség, hogy zavaros eredetű pénzeket mosott tisztára a lottótársaság játékain.

Pilhál György
Didier Reynders korábbi uniós igazságügyi biztost azzal gyanúsítja a belga ügyészség, hogy zavaros eredetű pénzeket mosott tisztára a lottótársaság játékain. Éppen ő, a jogállamiság fölkentje! A még jövedelmezőbb kaparós sorsjegyekkel is ügyeskedett – tudta, mit csinál, négy éven át ő vezette a céget. Emberünk nem ma kezdte a „pályát”, 2019-ben korrupció és pénzmosás gyanújával már indult ellene vizsgálat, ám akkor „diplomáciai mentességet élvezett”. (A mostani botrány a holland ING óriásbank belga leányvállalatát is elérte, volt és jelenlegi vezérigazgatóját is gyanúsítottként hallgatták meg.) Nem a cipóképű lottózsivány az egyetlen uniós vezető, aki belebotlott már a törvénybe. A milliárdos sms-vakcinabeszerzéssel hírbe hozott Ursula von der Leyen bizottsági elnök is állt már bíróság előtt, akárcsak Eva Kaili, a volt EP-alelnök, aki korrupció, pénzmosás és szervezett bűnözés gyanújával lett börtönlakó. Guy Verhofstadt neve hallatán is kinyílik zsebünkben a bicska. Az Orbán-kormány mószerolására szakosodott belga egy olyan műemlék épületben él Gent belvárosában, amelynek felújítására több százezer euró közpénzt „szerzett”. Magyar Péter csókosa, Manfred Weber sem feddhetetlen, a néppárti vezér korábban négyszázezer eurót vágott zsebre; családi házát „nevezte ki” pártirodának, hogy a költségtérítési pénz nála landoljon.

A tömlöcvárományos Reynders egyébként éveken át jogállamisági aggályaival piszkálta az Orbán-kormányt (szokásos menü: sajtó- és szólásszabadság hiánya, LMBTQ-közösségek üldözése stb.); javaslata: Magyarország EU-pénzeit vissza kell tartani.

Mi most a nevetésünkkel vagyunk ugyanígy.

Deák Dániel
idezojelekDe Gaulle

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László
idezojelekJókai Mór

Jókai Mór megpihen

Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A hazug, uszító propagandáról

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

