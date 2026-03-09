Minden húron játszik

Mindig kíváncsi voltam, mekkora káosz lehet a parlamenti kíntornáiról ismert Tordai Bence országgyűlési képviselő fejében. Most, hogy túl vagyok az Öt YouTube-csatorna vele készített interjúján, mindent értek. Emberünk azért indul ismét a választásokon, mert „nem lenne jó, ha egyedül a Tisza alkotná a kormánytöbbséget április után”. Ezzel szemben ő olyan elemeket tud képviselni, amelyeket a budai, „progresszívebb választók” rendre hiányolnak Magyar Péter politikájából. Megtudjuk, az lenne az ideális, ha a kétharmaddal győztes Tisza Párt kisebb frakciókkal vagy független képviselőkkel együttműködne.

Egy „egyakaratú rendszer” ugyanis nem tud annyi szempontot figyelembe venni, ami egy plurális demokráciában felmerülhet. Ezért kell a Tiszának ő, valamint Hadházy Ákos és Szabó Tímea, érvel Tordai polihisztor.

Korábbi országgyűlési akcióiról is beszélt a pótolhatatlan ember. Ezekre, mint a parlamenti ellenállás legitim eszközeire, kifejezetten büszke. Nem ezek, hanem a kormánypártok törvényalkotási munkája veszélyeztette az elmúlt tizenhat évben az Országgyűlés méltóságát. Azt is hozzátette, hogy aki Btk.-ba ütköző cselekményeket követ el, és az bizonyítható, ott végre működjön a független igazságszolgáltatás! (Gondolom, nem a saját zugvillaügyére célzott.) Emberünk szerint Orbán Viktor „már most kezdi elveszíteni a relevanciáját”. Bukása után „a Fidesz háromfelé fog szaladni, az egyik része külföldre, a másik része a börtönbe, a harmadik meg majd vitézkedik valahogy”.

Nem szállok vitába Tordaival. Az őrülteket nehéz a felfogásuktól eltéríteni, írja valahol Cesare Lombroso ideggyógyász, a szakterület koronázatlan királya.