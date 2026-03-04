Marci hevesen

Már megint tényező szeretne lenni Tompos Márton, a Momentum elzavart vezére. Most például arról papolt, hogy „a hatalom elvesztésétől rettegő, fekete öves hazudozó miniszterelnök” teljesen fölöslegesen vezényelte ki a magyar katonákat az algyői gáztározóhoz meg a paksi atomerőműhöz. (A hadászathoz is ért a karon ülő emberke.)

Munkásságának legékesebb pillanatairól egyébként nemrég így nyilatkozott tápos Márton: „Az árvízi védekezéstől kezdve a füstgyertyázós tiltakozáson és hídfoglalásokon át a jogsegélyekig, a felcsúti pride-ig és minden idők legnagyobb pride-ján való részvételig számos olyan dolgot tett ez a párt az elnökségem alatt, amivel megmutattuk: voltunk, vagyunk, és leszünk is”.

Utóbbira azért nem venném be a ciánkálit… Csak az biztos: múló momentummá lettek az idegen zsoldban álló Lenin-ifjak. Most mehetnek a nadrágjába ürítő messiáshoz parlamenti helyért kuncsorogni.

Merthogy nemrég a Hírklikknek elárulta: nagy vágya, hogy összeálljon Magyar Péterrel. Szerinte remek konstelláció lenne a Tisza Párt mellett a Momentum és olyan független képviselők, akik – így mondta –: „letettek már az asztalra egy csomó mindent”. (Hogy mi mindent, azt elfelejtette részletezni.)

És amikor beszólnak neki a Facebookon („Mártonka, te már leszerepeltél”), ekképp válaszol a titulusa szerint kommunikációs szakember: „Jaj, de aranyos kis frusztrált kretén vagy. Adok egy esélyt, hogy megpróbálj úgy tenni, mintha nem lennél egy ostoba barom, és érveket használj. Ha nem sikerül, simán csak kihajítalak, ahogy az ilyen retardáltakat szokás.”

Íme, a szeretetországba igyekvő „népképviselő"!

Borítókép: Tompos Márton - (Fotó: Ladóczki Balázs)