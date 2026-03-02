idezojelek
Tollhegyen

Nem volt politikai indíttatás

Nem politikai indíttatás, hogy az elkövető akciója közben azt ordítja: „Azért mert átb…szták az országot!”, majd többször megüti és a földön is rugdossa áldozatát…

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
bíróságpolitikai indíttatásmagyar bírói egyesület 2026. 03. 02. 4:59
0

Nem rendelt el a bíróság kényszerintézkedést azzal a férfival szemben, aki szerdán reggel a VI. kerületi Hunyadi téren sniccerrel vágott le választási plakátokat, majd többször megütötte az őt számon kérő, az esetet mobiltelefonnal rögzítő szemtanút. Döntésében a bíróság arra hivatkozott, hogy a harminchét éves F. Péter akciójának „nem volt politikai indíttatása”. Vagyis az nem politikai indíttatás, hogy az elkövető akciója közben azt ordítja (a felvételen is hallható): „Azért mert átb…szták az országot!”, majd többször megüti és a földön is rugdossa áldozatát…

Nocsak! Ha ez nem politikai indíttatás, akkor micsoda? Szerelemféltés? (Én már attól rosszul vagyok, amikor bűnügyi tudósításokban gondosan kitakarva, kikockázva látom – illetve nem látom – a haramia ábrázatát, véletlenül se tudhassam meg, hogyan néz ki a lator, holott, ugye, éppen ez lenne a televíziós beszámoló lényege: a képi megjelenítés. Mi értelme az ilyen tudósításoknak? Ja, hogy ne sérüljenek a zsiványok személyiségi jogai…)

A Magyar Bírói Egyesület megdöbbenéssel tapasztalta – írta egyik korábbi közleményében a szervezet –, hogy az elmúlt időszakban „napvilágot láttak bírósági döntéseket kritizáló, a bírák szakértelmét megkérdőjelező vélemények”. Egyedül a bíróság jogosult, hogy a vádról döntésében értékítéletet mondjon – „érvel” a közlemény, amely azzal zárul: visszautasítanak mindent, ami az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat megingatja. Bizalmat? Micsodát…? Petőfi Sándor aktuális verssorát ajánlom a társulat figyelmébe: „Bíró, bíró, hívatalod / Nem játék, nem tréfadolog”.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekdonald trump

A rend és a béke fennmaradásunk záloga

Pindroch Tamás avatarja

Az amerikai és a magyar kormány békepolitikája kölcsönösen feltételezi egymást, és újra a történelem főutcáján érezhetjük magunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu