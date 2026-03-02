Nem volt politikai indíttatás

Nem rendelt el a bíróság kényszerintézkedést azzal a férfival szemben, aki szerdán reggel a VI. kerületi Hunyadi téren sniccerrel vágott le választási plakátokat, majd többször megütötte az őt számon kérő, az esetet mobiltelefonnal rögzítő szemtanút. Döntésében a bíróság arra hivatkozott, hogy a harminchét éves F. Péter akciójának „nem volt politikai indíttatása”. Vagyis az nem politikai indíttatás, hogy az elkövető akciója közben azt ordítja (a felvételen is hallható): „Azért mert átb…szták az országot!”, majd többször megüti és a földön is rugdossa áldozatát…

Nocsak! Ha ez nem politikai indíttatás, akkor micsoda? Szerelemféltés? (Én már attól rosszul vagyok, amikor bűnügyi tudósításokban gondosan kitakarva, kikockázva látom – illetve nem látom – a haramia ábrázatát, véletlenül se tudhassam meg, hogyan néz ki a lator, holott, ugye, éppen ez lenne a televíziós beszámoló lényege: a képi megjelenítés. Mi értelme az ilyen tudósításoknak? Ja, hogy ne sérüljenek a zsiványok személyiségi jogai…)

A Magyar Bírói Egyesület megdöbbenéssel tapasztalta – írta egyik korábbi közleményében a szervezet –, hogy az elmúlt időszakban „napvilágot láttak bírósági döntéseket kritizáló, a bírák szakértelmét megkérdőjelező vélemények”. Egyedül a bíróság jogosult, hogy a vádról döntésében értékítéletet mondjon – „érvel” a közlemény, amely azzal zárul: visszautasítanak mindent, ami az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat megingatja. Bizalmat? Micsodát…? Petőfi Sándor aktuális verssorát ajánlom a társulat figyelmébe: „Bíró, bíró, hívatalod / Nem játék, nem tréfadolog”.