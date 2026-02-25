Elvonási tünet

idezojelek
Ismerős a módszer: bukott, lefokozott, megsértődött kormánypárti politikusokat szólaltat meg az ellenzéki sajtó.

bod péter ákosmódszerpálinkás józsefMagyar Péter 2026. 02. 25. 4:59
Ismerős a módszer: bukott, lefokozott, megsértődött kormánypárti politikusokat szólaltat meg az ellenzéki sajtó, mondanák el, miért tragikus az, amit ma az Orbán-kabinet csinál. Általában nógatni sem kell a Pálinkás Józsefeket, Jeszenszky Gézákat, Bod Péter Ákosokat, készségesen állnak kamera, mikrofon elé. (Érdekesség: bár bölcsességeik egy kaptafára készülnek, mindegyik igyekszik színezni, feltupírozni a belé szorult ökörségeket.) Valaki egyszer megszámolhatná, hány leharcolt monetáris vészharangozót kérdezget napi/heti rendszerességgel a baloldali média.

Kiváló példa Bod Péter Ákos, aki az Antall-kormány ipari minisztereként kezdte, később jegybankelnök lett, az első Orbán-kormány idején is a nemzeti oldalon találjuk mint tanácsadót, utána viszont – ahogyan egy kommentelő írja – „liberális siratóasszonnyá vénült”. 

Persze csöppet sem meglepő, hogy jelenleg ő is a Tisza-vokál tagja. Olykor szólistája. Egyik korábbi jajszavából idézek: „A fő inflációs veszély maga a költséges magyar állam, amelynek fenntartása igényli az adóbevételek növekedését” – tájékoztat a pénzügyi bölcs, majd prolihergelésre vált: „Nem csoda, hogy a külföldi munkavállalás egyre vonzóbb. Olyan bérszintre lenne szükség, ami itt tartja a munkavállalókat. Blabla…”
Emberünk természetesen egyetért mostani főnökének napiparancsával: A választásokig szájzár van! Világos? Ő így fogalmaz: „Magyar Péter nagyon bölcsen nem beszél a megszorításokról.”

Szakorvosi vélemény szerint elvonási tünettel állunk szemben; a hatalom huzamos hiánya okozhatja e szervilis nyilatkozatokat.

Borítókép: Bod Péter Ákos (Forrás: YouTube)

