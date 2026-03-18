Komoly kitörési pont a hazai kkv-knak – Intelligens gyártóbázis épül Tatabányán

A magyar gazdaságstratégia újabb kézzelfogható eredményeként adták át a kínai Zoomlion tatabányai beruházásának első ütemét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az építőipari nehézgépgyártó vállalat több mint 43 milliárd forintból hozza létre összeszerelő- és gépfestő üzemét Komárom-Esztergom vármegyében. A fejlesztéshez a magyar kormány hétmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít, ami közvetlenül hozzájárul nyolcszáz új munkahely megteremtéséhez.

Szijjártó Péter: Soha annyi gyár nem kezdett épülni Magyarországon, mint az elmúlt négy évben. A Zoomlion okosgyára is tökéletesen illik a kormányzati stratégiába.

Zoomlion: okosgyár, helyi beszállítókkal

A miniszter kiemelte a beruházás technológiai és gazdasági jelentőségét:

A tatabányai létesítmény lesz a Zoomlion első európai intelligens gyártóbázisa, ami önmagában is presztízsértékű.

Emellett a projekt komoly kitörési pontot jelent a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) számára is, mivel a vállalat a beszállítói láncának hetven százalékát helyi partnerekből tervezi felépíteni.

Ez a döntés jelentősen növeli a hazai cégek technológiai fejlettségét, és bekapcsolja őket a nemzetközi vérkeringésbe.

Szijjártó Péter szerint a Zoomlion beruházása ékes bizonyítéka annak, hogy a 2024-ben magasabb szintre emelt magyar–kínai kiemelt stratégiai együttműködés a gazdaságban is kézzelfogható előnyöket hoz Magyarország számára. A számok önmagukért beszélnek: mára a kínai vállalatok alkotják a második legnagyobb beruházói közösséget hazánkban.

A tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások harminc százaléka Magyarországra érkezett, és ezen beruházásokat rendre a nyugat-európai vetélytársakkal szemben sikerült elnyerni

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Hozzátette, az elmúlt tíz évben a kormány nyolcvan nagy kínai beruházásról kötött megállapodást, amelyek összesen ötvenezer munkahelyet garantálnak a magyar embereknek. Ebből a lendületből Tatabánya és térsége is bőségesen részesült: az elmúlt évtizedben 51 államilag támogatott nagyberuházás valósult meg a régióban, mintegy 470 milliárd forint értékben, tízezer munkahelyet létrehozva.

Stabilitás a bizonytalanságban

A tárcavezető az ünnepségen kitért a globális geopolitikai és gazdasági kihívásokra is. Emlékeztetett az elmúlt másfél évtized válságaira és az új világrend kialakulását kísérő bizonytalanságra. Kijelentette, hogy ezekben a viharos időkben Magyarország komoly gazdasági bravúrokat hajtott végre, de figyelmeztetett a jelenlegi háborús helyzet veszélyeire is.