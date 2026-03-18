tatabányaszijjártó péterzoomlionberuházásmagyar kormánymunkahely

Komoly kitörési pont a hazai kkv-knak – Intelligens gyártóbázis épül Tatabányán

Újabb jelentős, a hazai ipart és a foglalkoztatást erősítő beruházás valósul meg Magyarországon. A kínai Zoomlion nehézgépgyártó Tatabányát választotta első európai intelligens üzemének helyszínéül, a 43 milliárd forintos fejlesztés mintegy nyolcszáz új munkahelyet teremt a térségben. A beruházás nemcsak a munkaerőpiacra, hanem a helyi kis- és középvállalkozásokra is pozitív hatással lesz, miközben tovább erősíti hazánk pozícióját a keleti tőke európai hídfőállásaként.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 18. 12:35
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A magyar gazdaságstratégia újabb kézzelfogható eredményeként adták át a kínai Zoomlion tatabányai beruházásának első ütemét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az építőipari nehézgépgyártó vállalat több mint 43 milliárd forintból hozza létre összeszerelő- és gépfestő üzemét Komárom-Esztergom vármegyében. A fejlesztéshez a magyar kormány hétmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít, ami közvetlenül hozzájárul nyolcszáz új munkahely megteremtéséhez.

Szijjártó Péter: Soha annyi gyár nem kezdett épülni Magyarországon, mint az elmúlt négy évben. A Zoomlion okosgyára is tökéletesen illik a kormányzati stratégiába. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Zoomlion: okosgyár, helyi beszállítókkal

A miniszter kiemelte a beruházás technológiai és gazdasági jelentőségét:

  • A tatabányai létesítmény lesz a Zoomlion első európai intelligens gyártóbázisa, ami önmagában is presztízsértékű. 
  • Emellett a projekt komoly kitörési pontot jelent a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) számára is, mivel a vállalat a beszállítói láncának hetven százalékát helyi partnerekből tervezi felépíteni.

 Ez a döntés jelentősen növeli a hazai cégek technológiai fejlettségét, és bekapcsolja őket a nemzetközi vérkeringésbe.

Szijjártó Péter szerint a Zoomlion beruházása ékes bizonyítéka annak, hogy a 2024-ben magasabb szintre emelt magyar–kínai kiemelt stratégiai együttműködés a gazdaságban is kézzelfogható előnyöket hoz Magyarország számára. A számok önmagukért beszélnek: mára a kínai vállalatok alkotják a második legnagyobb beruházói közösséget hazánkban.

A tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások harminc százaléka Magyarországra érkezett, és ezen beruházásokat rendre a nyugat-európai vetélytársakkal szemben sikerült elnyerni

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Hozzátette, az elmúlt tíz évben a kormány nyolcvan nagy kínai beruházásról kötött megállapodást, amelyek összesen ötvenezer munkahelyet garantálnak a magyar embereknek. Ebből a lendületből Tatabánya és térsége is bőségesen részesült: az elmúlt évtizedben 51 államilag támogatott nagyberuházás valósult meg a régióban, mintegy 470 milliárd forint értékben, tízezer munkahelyet létrehozva.

 

Stabilitás a bizonytalanságban

A tárcavezető az ünnepségen kitért a globális geopolitikai és gazdasági kihívásokra is. Emlékeztetett az elmúlt másfél évtized válságaira és az új világrend kialakulását kísérő bizonytalanságra. Kijelentette, hogy ezekben a viharos időkben Magyarország komoly gazdasági bravúrokat hajtott végre, de figyelmeztetett a jelenlegi háborús helyzet veszélyeire is.

Szijjártó Péter szerint Európa könnyen a rövidebbet húzhatja a konfliktusokban, ezért a mindenkori magyar kormány legfőbb feladata a kimaradás a háborúkból, valamint az emberek és a gazdaság megóvása a negatív hatásoktól, különösen az energiaellátás területén. Ha ez nem sikerül, veszélybe kerülhetnek az eddigi eredmények, például a tíz év alatt létrehozott egymillió új munkahely vagy az európai szinten is legalacsonyabb adók és rezsiköltségek.

És ugyanilyen bravúrnak tartjuk azt is, hogy bár háborús évekről beszélünk, az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások ösztönzése szempontjából. Soha annyi gyár nem kezdett épülni Magyarországon, mint az elmúlt négy évben

– zárta a gondolatait a miniszter, megjegyezve, hogy ebből a négy évből háromszor is Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Mi a bajom Magyar Péterrel?

