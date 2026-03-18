Magyar PéterVálasztás 2026Volodimir Zelenszkij

Hamarosan kiderül, miből szórják a pénzt Magyar Péterék: tisztul a kép az aranykonvoj körül is, nyilvánosságra hozhatják a titkos jelentést

A 2022-es országgyűlési kampányban amerikai pénzek támogatták milliárdos összegben az akkori ellenzéket, de miután Donald Trump elzárta a kormányzati pénzcsapokat, a kieső forrásokat Brüsszelből igyekeznek pótolni, és felmerült a gyanú, hogy Kijev is pénzzel segíti a magyar baloldalt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 12:28
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hamarosan feloldhatják a titkosítását annak a titkosszolgálati dokumentumnak, amely azt bizonyíthatja, hogy jelentős ukrán pénz áramlik a Tisza Párthoz – értesült az Origo . A jelentésről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az ATV-nek adott interjújában, Lázár János miniszter pedig arról tett említést, hogy folyamatban van a dokumentum feloldásának vizsgálata.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A lap emlékeztet, nem ez lenne az első eset, hogy a magyar baloldalt külföldi pénzekből próbálják hatalomra juttatni. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben ugyanis pontosan ez történt. Akkor Márki-Zay Péter volt az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje és éppen ő maga árulta el egy interjúban, hogy még a választás után is érkeztek a mozgalmához támogatások a tengerentúlról. Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely kiderítette: az Action for Democracy nevű amerikai szervezet és egy svájci alapítvány nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeget utalt a hazai baloldalnak.

A guruló dollárok egy része Márki-Zay politikai szervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kötött ki, de nem maradt ott, hanem szinte egészében továbbvándorolt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz. Ez a cégcsoport intézte ugyanis a baloldal kampányának érdemi részét. Bajnaiékhoz emellett közvetlenül is érkeztek pénzek a tengerentúlról, ahogy jócskán jutott a guruló dollárokból a baloldali revolvermédiához is.

Donald Trump újraválasztása után a régi-új amerikai elnök 2025 elején elzárta azokat a kormányzati pénzcsapokat, amelyek Európába juttattak amerikai forrásoka azért, hogy befolyásolják az ottani belpolitikai folyamatokat. Az amerikai források helyére Brüsszel igyekezett belépni, a hamarosan nyilvánossá váló dokumentum pedig arra adhat választ, hogy megjelentek-e a magyar ellenzék, közelebbről Magyar Péterék mögött az ukránok is, akiknek érdeke a magyarországi kormányváltás. 

Arra ugyanis egyre több jel utal, hogy az ukránok már működésbe is léptek. Az Origo emlékeztet, tavaly fény derült arra, hogy az ukránok fejleszthették ki azt a telefonos alkalmazást, a Tisza Világot, amelyet Magyar Péterék a választási mozgósításhoz akartak felhasználni, és ahonnan aztán kétszázezer magyar adata jutott ki a világhálóra, és került minden bizonnyal Ukrajnába.

Következő lépésként az ukránok idén, január végén elzárták a Barátság kőolajvezetéket, amit korábban orosz támadás miatti műszaki hibával magyaráztak, majd Zelenszkij beismerte, hogy politikai döntés áll a háttérben. Mégpedig az, hogy ha 

Magyarország nem kap olajat, drágul az üzemanyag és azzal költségesebbek lesznek a mindennapok, ami megingathatja a kormány támogatottságát, így pedig könnyebben nyerhet Magyar Péter pártja.

A következő, ukrán befolyásra gyanút adó esemény volt, amikor március 5-én az adóhatóság a terrorelhárítás közreműködésével feltartóztatott két ukrán pénzszállító járművet. A páncélautók Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal, vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, de a vizsgálat arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon. Egy ukrán újságírónő a lefoglalt pénzzel kapcsolatban ugyanis arról írt, hogy az 

irdatlan vagyont Volodimir Zelenszkij számára szállították, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. 

Az Origo felhívja a figyelmet arra, hogy bár a Tisza Párt vezetője állítja, magánadományokból fizetik a számláikat, a párt rendezvényei, az országjárások és a legutóbbi, március 15-i Tisza-rendezvény több száz millió forintba kerülhetett, és egyelőre nem tudni, miből van erre a pártnak fedezete. 

Annyi biztos, hogy korábban Márki-Zay Péter – és a pénzügyekkel szintén megbukó Karácsony Gergely is – mikroadományokra hivatkozott, akárcsak most Magyar Péter. A 2022-es választásnál már kiderült a külföldi finanszírozás, kérdés, most milyen információk látnak napvilágot.

Borítókép: Magyar Péter pártelnök a Tisza Párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az Andrássy úton az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én ( Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
