Hamarosan kiderül, miből szórják a pénzt Magyar Péterék: tisztul a kép az aranykonvoj körül is, nyilvánosságra hozhatják a titkos jelentést

Hamarosan feloldhatják a titkosítását annak a titkosszolgálati dokumentumnak, amely azt bizonyíthatja, hogy jelentős ukrán pénz áramlik a Tisza Párthoz – értesült az Origo . A jelentésről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az ATV-nek adott interjújában, Lázár János miniszter pedig arról tett említést, hogy folyamatban van a dokumentum feloldásának vizsgálata.

A lap emlékeztet, nem ez lenne az első eset, hogy a magyar baloldalt külföldi pénzekből próbálják hatalomra juttatni. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben ugyanis pontosan ez történt. Akkor Márki-Zay Péter volt az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje és éppen ő maga árulta el egy interjúban, hogy még a választás után is érkeztek a mozgalmához támogatások a tengerentúlról. Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely kiderítette: az Action for Democracy nevű amerikai szervezet és egy svájci alapítvány nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeget utalt a hazai baloldalnak.

A guruló dollárok egy része Márki-Zay politikai szervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kötött ki, de nem maradt ott, hanem szinte egészében továbbvándorolt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz. Ez a cégcsoport intézte ugyanis a baloldal kampányának érdemi részét. Bajnaiékhoz emellett közvetlenül is érkeztek pénzek a tengerentúlról, ahogy jócskán jutott a guruló dollárokból a baloldali revolvermédiához is.

Donald Trump újraválasztása után a régi-új amerikai elnök 2025 elején elzárta azokat a kormányzati pénzcsapokat, amelyek Európába juttattak amerikai forrásoka azért, hogy befolyásolják az ottani belpolitikai folyamatokat. Az amerikai források helyére Brüsszel igyekezett belépni, a hamarosan nyilvánossá váló dokumentum pedig arra adhat választ, hogy megjelentek-e a magyar ellenzék, közelebbről Magyar Péterék mögött az ukránok is, akiknek érdeke a magyarországi kormányváltás.

Arra ugyanis egyre több jel utal, hogy az ukránok már működésbe is léptek. Az Origo emlékeztet, tavaly fény derült arra, hogy az ukránok fejleszthették ki azt a telefonos alkalmazást, a Tisza Világot, amelyet Magyar Péterék a választási mozgósításhoz akartak felhasználni, és ahonnan aztán kétszázezer magyar adata jutott ki a világhálóra, és került minden bizonnyal Ukrajnába.