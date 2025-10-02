Jámbor Andráson keresztül gurulhatnak be a dollárok Magyar Péterhez

Jámbor András egyre fokozódó aktivitásából arra lehet következtetni, hogy a jövőben a Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) lehet a külföldi támogatások egyik központja, rajta keresztül érkezhetnek a guruló dollárok a Tisza Párthoz. Főleg, hogy a baloldali politikus és szerveződése több szálon kapcsolódik az amerikai demokratákhoz – írja az Ellenpont.

Jámbor András az ellenzék kulcsfigurája lehet (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Jámbor András korábban azt állította, hogy önzetlenül lép vissza a jövő évi választástól, és ezért semmit nem kap cserébe. A történtek, úgy tűnik, cáfolják az állítását. A szélsőbaloldali politikus megkapta a szerepét Magyar Péter mellett, a hátraarc ellenére a korábbinál is aktívabbá vált.

Az igazságügyi minisztérium gyorsjelentése szerint kulcsszerepe volt a Szőlő utcai álhír terjesztésében. Jámbor ezek után váratlanul bejelentette, hogy a Tisza támogatására Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) néven „választási mozgósítást” indít. A 2022-es választás előtt ugyanezzel a feladattal jelent meg a Korányi Dávid-féle Action for Democracy.

Így könnyen lehet, hogy a jövőben a SZIV lesz a külföldi támogatások egyik központja.

Főleg, hogy a szerveződés erősen be van kötve az amerikai demokrata körökbe. A Kamala Harris kampányát támogató Action Network biztosít nekik hátteret.

Jámbor szintén kapcsolódik a globalista hálózathoz, például a Mércén keresztül. Másik mozgalma, a Szikra pedig rá van csatlakoztatva az Action for Democracy-Estratos pénzcsapra. Nagyon úgy néz ki, hogy „a Soros-hálózat kapcsolattartóján” keresztül csatornázzák be az amerikai demokraták erőforrásait Magyar Péter kampányába.

A napokban tette közzé Tuzson Bence a Szőlő utcai ügyről szóló kormányzati jelentést.

A dokumentum végigvette, honnan indult és kik voltak a legfőbb terjesztői a baloldali sajtóban és a közösségi médiában futótűzként terjedő álhírnek.

Káncz Csaba és Kuslits Gábor mellett felbukkant egy ismerős név is: Jámbor Andrásé. A Szikra Mozgalom parlamenti képviselője azok közé a politikusok tartozik, akik – saját állításuk szerint feladva politikai karrierjüket – félreálltak Magyar Péter és a Tisza Párt útjából. De Jámbor visszalépése ellenére továbbra is aktív maradt.