Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Jámbor Andráson keresztül gurulhatnak be a dollárok Magyar Péterhez

Váratlanul új választási mozgósítási kezdeményezést jelentett be a napokban Jámbor András, a Szikra parlamenti képviselője. A Magyar Péter támogatására létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) elindítása és feladatköre kísértetiesen hasonlít az éppen a 2022-es választás előtt megjelenő Action for Democracyéhoz – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 9:16
Jámbor András egyre fokozódó aktivitásából arra lehet következtetni, hogy a jövőben a Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) lehet a külföldi támogatások egyik központja, rajta keresztül érkezhetnek a guruló dollárok a Tisza Párthoz. Főleg, hogy a baloldali politikus és szerveződése több szálon kapcsolódik az amerikai demokratákhoz – írja az Ellenpont.

Budapest, 2024. április 17. Karácsony Gergely főpolgármester (b), Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Józsefváros polgármestere (k) és Jámbor András, a Párbeszéd józsefvárosi-ferencvárosi országgyűlési képviselője az egyes VIII. kerületi önkormányzati lakások tervezett állami kisajátításáról rendelkező törvénymódosítás ellen tartott tüntetésen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt 2024. április 17-én. MTI/Illyés Tibor
Jámbor András az ellenzék kulcsfigurája lehet (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Jámbor András korábban azt állította, hogy önzetlenül lép vissza a jövő évi választástól, és ezért semmit nem kap cserébe. A történtek, úgy tűnik, cáfolják az állítását. A szélsőbaloldali politikus megkapta a szerepét Magyar Péter mellett, a hátraarc ellenére a korábbinál is aktívabbá vált.

Az igazságügyi minisztérium gyorsjelentése szerint kulcsszerepe volt a Szőlő utcai álhír terjesztésében. Jámbor ezek után váratlanul bejelentette, hogy a Tisza támogatására Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) néven „választási mozgósítást” indít. A 2022-es választás előtt ugyanezzel a feladattal jelent meg a Korányi Dávid-féle Action for Democracy.

Így könnyen lehet, hogy a jövőben a SZIV lesz a külföldi támogatások egyik központja.

Főleg, hogy a szerveződés erősen be van kötve az amerikai demokrata körökbe. A Kamala Harris kampányát támogató Action Network biztosít nekik hátteret.

Jámbor szintén kapcsolódik a globalista hálózathoz, például a Mércén keresztül. Másik mozgalma, a Szikra pedig rá van csatlakoztatva az Action for Democracy-Estratos pénzcsapra. Nagyon úgy néz ki, hogy „a Soros-hálózat kapcsolattartóján” keresztül csatornázzák be az amerikai demokraták erőforrásait Magyar Péter kampányába.

A napokban tette közzé Tuzson Bence a Szőlő utcai ügyről szóló kormányzati jelentést.

A dokumentum végigvette, honnan indult és kik voltak a legfőbb terjesztői a baloldali sajtóban és a közösségi médiában futótűzként terjedő álhírnek.

Káncz Csaba és Kuslits Gábor mellett felbukkant egy ismerős név is: Jámbor Andrásé. A Szikra Mozgalom parlamenti képviselője azok közé a politikusok tartozik, akik – saját állításuk szerint feladva politikai karrierjüket – félreálltak Magyar Péter és a Tisza Párt útjából. De Jámbor visszalépése ellenére továbbra is aktív maradt.


A Szőlő utcai álhírbotrányt is felhasználták

Az igazságügyi minisztérium gyorsjelentése szerint a volt párbeszédes politikus a Válasz Online-on megjelent, a „botránynak” megalapozó sejtetéseket közlő cikk megjelenésének napjától kezdve folyamatosan posztolt közösségi felületein a témában. Nem sokkal később, szeptember 12-én pedig parlamenti vizsgálóbizottság összehívását kezdeményezte. Jámbor ezután vezető szerepet vállalt a kormányellenes narratíva építésében:

az Ellenpont összegzése szerint szeptember 8-tól 29-ig, 21 nap alatt összesen 42 bejegyzésben említette meg, vagy utalt a Szőlő utcai „ügyre”.

A volt párbeszédes feltűnő aktivitást mutatott az ügyben és ezáltal az álhír szétszórásában. Ezek után közösségi oldalán követői számának növekedéséről számolt be, majd szeptember 25-én váratlanul bejelentette: online kampánytámogató mozgalmat indít, amellyel a Tisza Párt választási esélyeit szeretné növelni.

A Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű platform bemutatásában Jámbor nem kertel, világosan kijelenti, hogy „mi együtt fogunk dolgozni azért, hogy a Tisza megnyerje a 2026-os választásokat!”

A SZIV önmeghatározása szerint „választási mozgósítási szerveződés”, legfőbb célja, hogy az ellenzéki szavazókat minél nagyobb számban elvigye az urnákhoz 2026 áprilisában. A mozgalom fontosságát jelzi, hogy Jámbor az elmúlt pár napban több mint 600 ezer forintot költött a bejelentő poszt hirdetésére.

Egyelőre még nem világos, mi lesz a SZIV funkciója, azonban a legutóbbi parlamenti választás előtt kísértetiesen hasonló körülmények között bukkant fel egy hasonló szervezet, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy.

Így akár az is elképzelhető, hogy a jövőben Jámbor tömörülése lesz a külföldi támogatások egyik központja. Erre utalhat, hogy Kocsis Máté a Harcosok órája szeptember 24-i adásában arról beszélt: fel kell tárni Jámbor András múltját, hiszen „ő volt a kapcsolattartója a Soros-hálózatnak”. Megnézve a politikus hátterét, az látszik, hogy nagyon erősen kapcsolódik az amerikai demokratákhoz. Ahogyan a frissen létrehozott szervezete is.

 

 

Befigyelnek a guruló dollárok

Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket” támogasson céljaik elérésében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a balliberális politikai erők adománygyűjtő felületeként működik. Partnereik között van a United We Dream13 nevű migránstámogató NGO, a Black Lives Matter (BLM), amely a fekete egyenlőség nevében hónapokra lángba borította Amerikát George Floyd halálát követően, valamint a Democratic Legislative Campaign Committee (DLCC), az amerikai Demokrata Párt egyik legfontosabb kampányszerve.

Hogy a felületnek mennyire szoros az amerikai progresszív baloldallal ápolt kapcsolata, arra maga az Action Network ad betekintést nyitóoldalán.

 

Forrás: Ellenpont

Itt arról írnak, hogy csak az ő rendszerüket használó szervezetek hetvenmillió dollárt gyűjtöttek Kamala Harris kampányára, színre lépésének első napján.

A Demokrata Párthoz közel álló adománygyűjtő cég szolgáltatásait itthon többek között a 2022-es választási kampányban az ellenzéki pártoknak mintegy hárommilliárd forint külföldi forrást juttató Korányi Dávid-féle Action for Democracy és Jámbor korábbi ernyőszervezete, a Szikra Mozgalom veszi igénybe.

Az Action Network egyébként feltűnt a Nemzeti Információs Központ más országokból érkező kampánytámogatásokat vizsgáló jelentésében. Az Action for Democracy és Jámbor Szikra mozgalma egymással is összefüggésbe hozható. A háttérben egy hálózat körvonalazódik, amelyben

az Action for Democracy adja a pénzt, az Estratos a digitális hátteret, a Szikra és Jámbor pedig az aktivista hálózatot

– derül ki az Ellenpont cikkéből.

 


Borítókép: Jámbor András (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

