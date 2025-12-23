Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

Lidltermékvisszahíváslisteria

Ne egyen belőlük: Lidl és Metro saját márkákat hívnak vissza

Visszahívja az érintett termékét az áruházlánc.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 17:59
illusztráció Fotó: STEPHANE OUZOUNOFF Forrás: Hans Lucas
A Lidl Magyarország Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.

A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi

– áll a szervezet sajtóközleményében.

A Metro Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását is kezdeményezte egyben a fogyasztóvédelmi hatóság a termék minőségi nem megfelelősége miatt (avas íz). A hatóság közleménye szerint a Metro Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai:

  • Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g
  • Minőségmegőrzési idő: 02. 01. 2026
  • Tételazonosító: L171225

És a másik

  • ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 09. 07. 2026
  • Tételazonosító: G6 L52

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

– hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

 

 


 

