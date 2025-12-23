Ne egyen belőlük: Lidl és Metro saját márkákat hívnak vissza

A Lidl Magyarország Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.

A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi

– áll a szervezet sajtóközleményében.

A Metro Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását is kezdeményezte egyben a fogyasztóvédelmi hatóság a termék minőségi nem megfelelősége miatt (avas íz). A hatóság közleménye szerint a Metro Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai:

Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g

Minőségmegőrzési idő: 02. 01. 2026

Tételazonosító: L171225

És a másik

ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg

Minőségmegőrzési idő: 09. 07. 2026

Tételazonosító: G6 L52

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

– hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.



