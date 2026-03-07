Ebbe az időbe a fejünk is belefájdulhat, 19 fok is lehet + videó

Felhőtlen, napos és száraz idő várható az ország nagy részén. Számottevő csapadék nem valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg időnként a délkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul,

estére pedig 0 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet, a frontérzékenyek akár javulást is tapasztalhatnak. Jelentős, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem várható, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhülhet. A reggeli hideg és a helyenként megélénkülő szél azonban az arra érzékenyeknél fejfájást, a mozgásszervi panaszokkal élőknél ízületi fájdalmat okozhat – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz jövő héten?

Vasárnap a napsütést időnként megvastagodó magas felhők szűrhetik, de csapadék továbbra sem valószínű. Az esti órákban a délkeleti szél több helyen élénkebbé válhat. A délutáni csúcshőmérséklet 14–15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Hétfőn fátyolfelhők mellett alapvetően napos, száraz idő várható. A délkeleti szél több térségben megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet.

Kedden többórás napsütésre készülhetünk, időnként vékony fátyolfelhőkkel. Csapadék továbbra sem várható. A délkeleti szél élénk maradhat, délutánra 12–17 fok közé melegedhet a levegő.

Szerdán többnyire derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Hajnalban már nem kell fagyra számítani,

napközben 14–18 fok közötti értékek várhatók.

