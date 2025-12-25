Hondurasi fordulat: Trump szövetségese nyerte az elnökválasztást

A Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek a hondurasi elnökválasztáson szerdán, három héttel a voksolás után.

Trump embere nyert

A 67 éves, palesztin bevándorlócsaládból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester január 27-én lép hivatalba. Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta, Nasralla 39,5, Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök jelöltje pedig 19,19 százalékot kapott a hivatalos eredmények szerint.

Az eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az „egyértelmű” és „vitathatatlan” győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy tartsák tiszteletben az eredményeket.