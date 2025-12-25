TrumpHonduraselnökválasztásMarco Rubio

Hondurasi fordulat: Trump szövetségese nyerte az elnökválasztást

Nasry Asfura konzervatív üzletember lett az ország új elnöke – három héttel a szavazás után hirdették ki a győztest. Trump a választás előtt a segélyek megvonását is belengette.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 25. 20:31
Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek Forrás: AFP
A Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek a hondurasi elnökválasztáson szerdán, három héttel a voksolás után.

A Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek Fotó: AFP

Trump embere nyert

A 67 éves, palesztin bevándorlócsaládból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester január 27-én lép hivatalba. Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta, Nasralla 39,5, Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök jelöltje pedig 19,19 százalékot kapott a hivatalos eredmények szerint.

Az eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az „egyértelmű” és „vitathatatlan” győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy tartsák tiszteletben az eredményeket.

Az amerikai elnök a szavazás előtt támogatásáról biztosította Asfurát. 

A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti az egyik legszegényebb latin-amerikai országnak nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.

Borítókép: Nasry Asfura konzervatív üzletember (Fotó: AFP)

