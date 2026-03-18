Orbán Balázs: Mindenkire szükség van!

„Meg kell újítani azt a szövetséget, amit 4 évvel ezelőtt kötöttünk a háború ellen” – kezdte a legutóbbi Facebook-posztját Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs azt írta: „Szükségünk van azokra, akik 4 évvel ezelőtt szövetséget kötöttek velünk, és szükség van újakra is. Mindenkire szükség van, hogy Magyarországot kívül tartsuk a háborún.”

A háborút nem akarni kevés. Ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Szerintünk április 12-én válasszunk olyan kormányt, amely tud nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek!

– folytatta.

„Ezért a Fidesz a biztos választás!” – zárta bejegyzését a politikus.