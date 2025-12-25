Orbán Viktor: Alakul a csapat

„Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!” – írta közösségi oldalára feltöltött fotójához a miniszterelnök. A képen Orbán Viktor látható unokái körében, egy gyönyörű karácsonyfa előtt.

A kormányfő a fotóhoz azt írta:

Alakul a csapat

Mint azt megírtuk, a miniszterelnök már korábban elárulta, hogy a bejgliből előbb a mákosat, aztán a diósat fogyasztja el. A kormányfő a TV2-nek hétfőn adott interjúban pedig elmondta, hogy a karácsony számára többek között azért különleges, mert ilyenkor (és húsvétkor) hazamennek a gyerekei.