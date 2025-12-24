Magyar Péternek a 2025-ös esztendő egy vesszőfutás volt. A Tisza Párt ördögi tervét megismerték a magyar emberek, nyilvánosságra került, hogy mit terveznek, ráadásul be is vallották, hogy most még nem árulhatják el a konkrét intézkedéseiket, mert akkor megbuknának. De, ha meglenne a győzelmük, utána mindent lehet.
Megérkezett vélhetően az év utolsó közvélemény-kutatása is a napokban. Ez alapján kijelenthető, hogy magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.
A Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna.
A december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatás szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat:
- a digitális térben mutatott fokozott jelenlét,
- Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása,
- a háborúellenes országjárás,
- illetve azok közösségimédia-visszhangja,
- valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.
A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte – olvasható a kutatásban.
Ezzel a friss eredménysorral gyanítható, hogy Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát.
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
