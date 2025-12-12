idezojelek
Poszt-trauma

Figyelem! Újabb szög érkezett meg Magyar Péter közéleti koporsójába

Mráz kiterítette a kártyákat.

Csépányi Balázs
Azt már többször megírtuk, hogy a novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján. 

Magyar Péter
Mráz Ágoston Sámuel (Forrás: Youtube/képernyőfotó)

Azzal is foglalkoztunk már, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mélyrepülése okozta sokk már a követői, támogatói körében is tetten érhető. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.

Ráadásul Magyar elkötelezett híve, Puzsér Róbert gyakorlatilag kimondta, hogy a kormányváltást jobb lesz 2030-ra áttenni, mert jövőre nem nagyon lesz belőle semmi. 

A Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek. 

„(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy a Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami.(…) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (…) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)”

Ennyit a balosokról.

Az elemző hang, a mindig felkészült Mráz Ágoston Sámuel pedig a Mandiner Mesterterv című podcastjében gyakorlatilag egy újabb szöget hozott Magyar Péter közéleti koporsójába azzal, hogy ismertetett egy eddig kevésbé hangsúlyozott mérési eredményt:

„A Tisza-szavazók negyede nem tartja Magyar Pétert alkalmasnak, vagy nem Magyar Péter tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek. És a Tisza-szavazók negyede nem is szimpatizál Magyar Péterrel, ami az egyik legizgalmasabb jelensége szerintem a ’26-os választásnak, hogy van egy viszonylag komoly szavazótábor, ami egy kognitív disszonanciában él, úgy akar szavazni a Tisza Pártra, hogy amit kap, egy Magyar Péter esetleges kormányfőséget, az neki annyira nem szimpatikus.”

Itt tartunk ma. Én Magyar Péter helyében komolyan aggódnék…

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Máté Krisztián)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

