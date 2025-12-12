Figyelem! Újabb szög érkezett meg Magyar Péter közéleti koporsójába

Azzal is foglalkoztunk már, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mélyrepülése okozta sokk már a követői, támogatói körében is tetten érhető. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.

Ráadásul Magyar elkötelezett híve, Puzsér Róbert gyakorlatilag kimondta, hogy a kormányváltást jobb lesz 2030-ra áttenni, mert jövőre nem nagyon lesz belőle semmi.

A Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek.

„(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy a Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami.(…) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (…) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)”