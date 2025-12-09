Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

Most kiderült az igazság: a Tisza a háború pártján áll. Ha nem így lenne, akkor például a videóban megszólaló úriember nem követné ilyen fanatikusan Magyar Pétert. Arról nem is beszélve, hogy most arról is lehullt a lepel, hogy mit is gondolnak a tiszások a kárpátaljai és általában a határon túli magyarokról.

Tiszta a kép, Orbán Viktor a béke pártján áll, Magyar Péter pedig a brüsszeli direktívát követve a háború mellett.

Szombaton Mohács lesz a házigazdája a negyedik háborúellenes gyűlésnek.

Álljunk ki ismét közösen a béke mellett!