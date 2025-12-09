idezojelek
Poszt-trauma

Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

Kiderült az igazság.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterDPKKecskemétTiszaCsiszár Jenő 2025. 12. 09. 5:20
0

Amint arról beszámoltunk, Kecskemét adott otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének.  A győri és nyíregyházi telt házas nagygyűlésekhez hasonlóan a rendezvény főszónoka ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök volt. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Orbán Viktor
Orbán Viktor Csiszár Jenővel beszélgetett  Fotó: Polyák Attila

A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. A színvonalas rendezvény hatalmas siker volt. A miniszterelnök és a DPK ismét nyomatékosan fellépett a háború ellen,  a béke mellett. Ahogy az lenni szokott, ezúttal is Magyar Péter loholt Orbán Viktor nyomában, és kellemetlenkedni próbált, ezért a Tisza tüntetését most is ugyanabba a városba szervezte, ahol a DPK-gyűlés volt. 

Most sem jött be Magyar számítása, hatalmas bukta volt a kecskeméti rendezvénye. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. 

Magyar Péter, háború
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kecskeméten  Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala

Addig, amíg a DPK egy emelkedett, szeretetteljes, a béke mellett kiálló eseményt rendezett, addig Magyar Péter szedett-vetett tüntetésén ismét tombolt a gyűlölet. Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátajai származású jobboldali újságírónak, hogy ő katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban. 

Nézzék meg a szörnyű esetet (videón 7:24-től):

Most kiderült az igazság: a Tisza a háború pártján áll. Ha nem így lenne, akkor például a videóban megszólaló úriember nem követné ilyen fanatikusan Magyar Pétert. Arról nem is beszélve, hogy most arról is lehullt a lepel, hogy mit is gondolnak a tiszások a kárpátaljai és általában a határon túli magyarokról.

Tiszta a kép, Orbán Viktor a béke pártján áll, Magyar Péter pedig a brüsszeli direktívát követve a háború mellett.

Szombaton Mohács lesz a házigazdája a negyedik háborúellenes gyűlésnek. 

Álljunk ki ismét közösen a béke mellett!

Borítókép: Varga Ádám beszélget egy tiszás fanatikussal (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekkommunista

Régi-új baloldali családellenesség

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekminiszterelnök

Nyíltan dicsérik a forradalmat

Megyeri Dávid avatarja

A Népszövetség pénzügyi bizottsága elfogadja a javaslatainkat, s a svájci elnök szerint a magyar viszonyok az egyre szilárdabb konszolidáció és fejlődés képét mutatják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu