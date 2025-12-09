Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

Amint arról beszámoltunk, Kecskemét adott otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének. A győri és nyíregyházi telt házas nagygyűlésekhez hasonlóan a rendezvény főszónoka ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök volt.
A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. A színvonalas rendezvény hatalmas siker volt. A miniszterelnök és a DPK ismét nyomatékosan fellépett a háború ellen, a béke mellett. Ahogy az lenni szokott, ezúttal is Magyar Péter loholt Orbán Viktor nyomában, és kellemetlenkedni próbált, ezért a Tisza tüntetését most is ugyanabba a városba szervezte, ahol a DPK-gyűlés volt.
Most sem jött be Magyar számítása, hatalmas bukta volt a kecskeméti rendezvénye. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére.
Addig, amíg a DPK egy emelkedett, szeretetteljes, a béke mellett kiálló eseményt rendezett, addig Magyar Péter szedett-vetett tüntetésén ismét tombolt a gyűlölet. Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátajai származású jobboldali újságírónak, hogy ő katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban.
Nézzék meg a szörnyű esetet (videón 7:24-től):
Most kiderült az igazság: a Tisza a háború pártján áll. Ha nem így lenne, akkor például a videóban megszólaló úriember nem követné ilyen fanatikusan Magyar Pétert. Arról nem is beszélve, hogy most arról is lehullt a lepel, hogy mit is gondolnak a tiszások a kárpátaljai és általában a határon túli magyarokról.
Tiszta a kép, Orbán Viktor a béke pártján áll, Magyar Péter pedig a brüsszeli direktívát követve a háború mellett.
Szombaton Mohács lesz a házigazdája a negyedik háborúellenes gyűlésnek.
Álljunk ki ismét közösen a béke mellett!
Borítókép: Varga Ádám beszélget egy tiszás fanatikussal (Fotó: Képernyőkép/YouTube)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
