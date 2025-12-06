Orbán ViktorkecskemétHáborúellenes GyűlésdrónfelvételMagyar Péter

Nagy bukta volt Kecskeméten: alig pár százan lézengtek Magyar Péter rendezvényén

A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. A felvételek szerint is nagy bukta volt a miniszterelnök nyomában loholó Magyar Péter rendezvénye.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 06. 15:38
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kecskeméten Fotó: Megafon Központ Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala
„Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb” – kommentálta a Facebook-oldalán megosztott fotót Bohár Dániel.

Bohár úgy látja, hogy Magyar Péter stratégiája nem hozza a várt eredményeket, sőt szerinte sorra gyengül a párt támogatottsága. 

Tisza rendezvény kampány Kecskemét Magyar Péter
A kecskeméti kispiacon beszélő Magyar Péter arca mindent elárul Fotó: Polyák Attila

Ezt a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza. Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta

– fogalmazott bejegyzésében.

Kiemelte, hogy véleménye szerint a választók nem díjazzák az adóemelési terveket: 

Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkenni fognak!

– fogalmazott. 

Deák Dániel szintén a közösségi oldalán tette közzé a 14 óra 32 perckor készült drónfelvételt, hozzátéve, hogy ekkor „Magyar Péter már jócskán színpadon állt”.

Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak – csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén

– írta Deák. 
Hozzáfűzte, hogy véleménye szerint ez nem meglepő, mert a baloldali megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése nem növelte a Tisza Párt elnökének népszerűségét. 

Tisza rendezvény kampány Kecskemét Magyar Péter
A mostani tiszás országjáráson egyre foghíjasabbak a rendezvények (Fotó: Polyák Attila)

Nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik

– mutatott rá az elemző. 

Borítókép: Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kecskeméten (Fotó: Bohár Dániel/Facebook)


Zoe

A tiszások menekülnek saját programjuk elől

