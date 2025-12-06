Nagy bukta volt Kecskeméten: alig pár százan lézengtek Magyar Péter rendezvényén

„Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb” – kommentálta a Facebook-oldalán megosztott fotót Bohár Dániel.

Bohár úgy látja, hogy Magyar Péter stratégiája nem hozza a várt eredményeket, sőt szerinte sorra gyengül a párt támogatottsága.

A kecskeméti kispiacon beszélő Magyar Péter arca mindent elárul Fotó: Polyák Attila

Ezt a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza. Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta

– fogalmazott bejegyzésében.

Kiemelte, hogy véleménye szerint a választók nem díjazzák az adóemelési terveket:

Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkenni fognak!

– fogalmazott.

Deák Dániel szintén a közösségi oldalán tette közzé a 14 óra 32 perckor készült drónfelvételt, hozzátéve, hogy ekkor „Magyar Péter már jócskán színpadon állt”.

Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak – csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén

– írta Deák.

Hozzáfűzte, hogy véleménye szerint ez nem meglepő, mert a baloldali megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése nem növelte a Tisza Párt elnökének népszerűségét.

A mostani tiszás országjáráson egyre foghíjasabbak a rendezvények (Fotó: Polyák Attila)

Nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik

– mutatott rá az elemző.

Borítókép: Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kecskeméten (Fotó: Bohár Dániel/Facebook)