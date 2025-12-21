Orbán ViktorSzegedHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: Árad a szeretet + videó

A kormányfő betekintést engedett a kulisszák mögé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 18:59
„Jó újra együtt! Köszönjük, Szeged!” – írta a szombati DPK-találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök. A digitális polgári körök (DPK) Szegeden tartották idei utolsó háborúellenes gyűlésüket, amelyre a Pick Aréna teljesen megtelt.

A rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott Lázárinfót Orbán Viktor, részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adtak, és közösen válaszoltak a közönség kérdéseire. Lapunk a kormányfő beszédéről élő tudósításban számolt be ebben a cikkünkben.

Orbán Viktor az eseményről egy hangulatos montázsvideót is közzétett, amelyben a háborúellenes gyűlést egy újabb aspektusból láthatjuk, betekintést engedve a kulisszák mögé is.

@viktor_a_tiktokon Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #LázárJános ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

 

Borítókép: Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

 

 

