Orbán Viktor: Árad a szeretet + videó

„Jó újra együtt! Köszönjük, Szeged!” – írta a szombati DPK-találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök. A digitális polgári körök (DPK) Szegeden tartották idei utolsó háborúellenes gyűlésüket, amelyre a Pick Aréna teljesen megtelt.

A rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott Lázárinfót Orbán Viktor, részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adtak, és közösen válaszoltak a közönség kérdéseire. Lapunk a kormányfő beszédéről élő tudósításban számolt be ebben a cikkünkben.

Orbán Viktor az eseményről egy hangulatos montázsvideót is közzétett, amelyben a háborúellenes gyűlést egy újabb aspektusból láthatjuk, betekintést engedve a kulisszák mögé is.