Az udvarias gesztus csúnya balesethez vezetett a rakparton + videó

A Bpiautósok friss videóján látható első eset Budapest egyik forgalmas budai rakparti szakaszon történt február utolsó napján. A felvételt beküldő olvasónk elmondása szerint egy torlódás alakult ki, ezért úgy döntött, lemond az elsőbbségéről és elengedi a mellette várakozó szürke autót. „Egy forgalmi torlódás miatt lemondtam az elsőbbségemről, és elengedtem a szürke autót, aki nem győződött meg arról, hogy neki jobbról a másik sávban érkezik-e autó. Szerencsére nem sérült meg senki!” – írta. A jelenet különösen „látványos”: a vétlen Suzuki a szürke Peugeot jobb első sárvédőjét találta el, aminek következtében az autó bal eleje a levegőbe emelkedett.



A második felvétel már a főváros belső részén, a VIII. kerületben készült március 10-én reggel, a Baross utcában, a Szentkirályi és a Mária utca közötti szakaszon, a kórház bejáratának közelében. Itt egy kerékpáros nő és egy robogós ütközött össze. A beküldő beszámolója szerint szerencsére nem történt komoly sérülés. „Egy biciklis hölgy és egy robogós ütközött. Nem történt túl nagy baj, szerencsére állva maradt a biciklis” – írta. Bár a baleset látványra ijesztő, a történet szerencsésen végződött: komolyabb sérülésről ugyanis nem érkezett hír.