Így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen

Szervezett buszoztatással igyekszik mozgósítani támogatóit a Tisza Párt a nemzeti ünnepen tartott eseményükre. Miközben Magyar Péter a Fideszt rendszeresen vádolja buszoztatással, addig a saját támogatóit is buszokkal igyekszik összegyűjteni. Lapunk korábban több információt is kapott arról, hogy a tiszás szervezők a Keleti Pályaudvar és a Hungexpo környékén igyekeznek majd eldugni a buszokat.

Fotó: Havran Zoltán Fotó: Havran Zoltán

Az értesülések a két helyszínről igaznak bizonyultak, ott ugyanis lapunk fotósa több tucat járművet fedezett fel, amelyekből folyamatosan szálltak ki a Tisza Párt tüntetésére érkező szimpatizánsok, majd pedig metróra ültetik őket, hogy azt a látszatot keltsék, önkéntesen érkeztek a menetre.

Információink szerint a buszok az ország több pontjáról indultak, és a kora délelőtti órákban megérkeznek a fővárosba. Úgy tudjuk, a szervezők arra kérték a buszoztatott szimpatizánsokat, hogy kisebb csoportokban közelítsék meg a gyülekezési pontként kijelölt Deák Ferenc teret.

Fotó: Havran Zoltán Fotó: Havran Zoltán

A fényképek alátámasztják lapunk korábbi értesüléseit, miszerint a buszoztatással kapcsolatos szervezést azok után kapcsolta magas fokozatba a Tisza Párt, hogy egy előzetes felmérés után kiderült: a párt vidéki szimpatizánsaiban nincs érdemi hajlandóság arra, hogy részt vegyenek Magyar Péter rendezvényén. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint Magyar Péter attól tart, hogy nem tudják majd megtölteni a Hősök terét, így pedig kiderül, hogy csökken a pártja iránti érdeklődés.

Komoly baj lenne, hogyha most kevesebb embert sikerülne mozgósítani, mint október 23-án. Éppen ezért most korábban is kezdődött a szervezés, illetve igyekeznek mindenkit bevetni

– jelentette ki az informátor. Elmondta, számos olyan jelzést kaptak az előzetes igényfelmérést követően, amelyből kiderült, hogy a vidéki tiszások nem szeretnének Budapestre menni meghallgatni Magyar Pétert.

Miután nagyon sok helyi, öntevékeny kör, Tisza-sziget inaktívvá vált az elmúlt fél évben, ezért több olyan térség is van, ahol csak a helyi jelöltön keresztül tudunk mozgósítani. De látszik, hogy nagyobb távolságokat nem akarnak megtenni az emberek egy tüntetés miatt

– jelentette ki a forrásunk.