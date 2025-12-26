ákosünnepkarácsony

Ezt látnia kell: Ákos különleges karácsonyi dalokat énekel az ország legszebb templomaiban

Az ország legszebb templomtereiben a karácsonyi ünnepkör legismertebb dalai mellett ritkaságok is felcsendülnek Ákos ünnepi, zenés műsorában, ami szenteste debütált a televízióban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 19:48
Forrás: facebook.com/AkosOfficial
A Karácsony – az ünnep dalai című műsor anyagát Kovács Ákos Kossuth-díjas dalszerző, énekes-előadóművész válogatta és hangszerelte.

Ákos
Kovács Ákos több dalt lányával, Annával együtt énekel (Forrás: Facebook.com/AkosOfficial)

Mint Ákos a műsor elején hangsúlyozza:

Nagyszerű zenésztársaimmal a karácsonyi ünnepkör legismertebb és ritkábban hallott dalait  játsszuk el önöknek, afféle virtuális ajándékként szeretnénk elhelyezni ezt a műsort minden nézőnk karácsonyfája alá.

Az adás ismétlése a mai napon 22 órától megtekinthető az M2/Petőfi tévén. Azonban ha valaki lemaradna, akkor a Médiaklikken visszanézhető

A Kovács Ákos Facebook-oldalán közzétett információk alapján a tervek szerint a műsor anyaga – jelentősen kibővített formában – megjelenik hanghordozón is 2026 őszén. Valamint, ezzel a műsorral koncertezik Ákos és zenekara az Arénában 2026. december 12-én.

 

