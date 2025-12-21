SzegedBrüsszelMenczer TamásHáborúellenes Gyűlés

A harmadik világháború előszobájában vagyunk + videó

Mi az egész háborús őrületből ki akarunk maradni, meg akarjuk őrizni a békénket. De ez csak Orbán Viktor vezetésével lehet, és csak akkor, hogyha magyarok ott állnak Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP mellett – jelentette ki Menczer Tamás.

2025. 12. 21. 17:13
– Azért tartjuk a háborúellenes gyűléseket, mert a helyzet egyre súlyosabb, és az elmúlt héten még veszélyesebbé és még súlyosabbá vált – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Brüsszel és 24 uniós tagállam világosan úgy döntött, belemegy a háborúba.

A szegedi háborúellenes gyűlés (Forrás: Facebook)
Rámutatott: óriási hadikölcsönt adtak Ukrajnának, és ezt a pénzt csak akkor kapják vissza, ha legyőzik az oroszokat. A háborút folytatni akarják, kiszélesíteni, és az oroszokat legyőzni.

Az oroszokat csak akkor lehet legyőzni, ha Európa katonákat is küld.

– Tehát az meg a harmadik világháború. Ennek az előszobájában vagyunk, és a helyzet ennek megfelelően rendkívül súlyos. Mi a hadikölcsönből kimaradtunk, és az egész háborús őrületből ki akarunk maradni, meg akarjuk őrizni a békénket. De ez csak Orbán Viktor vezetésével lehet, és csak akkor, hogyha a magyarok ott állnak Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP mellett – magyarázta Menczer Tamás.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Szegeden (Forrás: Facebook)

 

