Dornfeld László: Hatalmas siker a digitális polgári körök országjárása

– Azt látjuk, hogy a háború és a béke kérdése pártok felett kellene hogy álljon, hiszen ez mindannyiunk életét érinti, függetlenül attól, kire szavazunk. A háborúval ugyanis csak kevesek járnak jól, és jellemzően ők sem Magyarországon élnek – mondta el lapunknak a szegedi háborúellenes gyűléssel kapcsolatban Dornfeld László.

Kiemelte,

nem is véletlenül az a szlogenje a háborúellenes gyűlésnek, hogy »aki békét akar, velünk tart«. Ez jól mutatja, hogy a kormánypártok szavazóin túlmutató kezdeményezésről van szó.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint világos, hogy a brüsszeli vezetés bele akarja tolni az egész kontinenst az óriási új világháborúba, csak azért, hogy Ukrajna ne veszítse el a mostani háborút, ami valóságos politikai katasztrófa lenne a balliberális eliteknek.

Be kellene ismerniük, hogy rossz lóra tettek, rossz helyre küldték az Európából hiányzó pénzeket. Éppen ezért a háborúellenes gyűlés igenis alkalmas arra, hogy megszólítsa a nem kormánypárti szavazókat is

– jelentette ki a szekértő. Dornfeld a jelenleg is zajló országgyűlési választási kampánnyal kapcsolatban kijelentette, világosan látszik, hogy a Tisza Párt a nyár óta nem tudja uralni a közbeszédet, folyamatosan defenzívában van, miközben a jobboldal folyamatosan képes a témáit napirenden tartani.

Ez abból is következik, hogy a jobboldalnak vannak valós témái. A mindennapi életünket komolyan érintő háború, a migráció, a gender, az energiakérdések rendre a kormánypártoknál vannak, míg a baloldal témái 15 éve állandók, és mindegyik arra fut ki, hogy az ország nem működik, itt minden rossz, és azért Orbán Viktor a hibás

– emelte ki a vezető elemző. Elárulta, az emberek valóságérzékelése mindeközben nem ezzel találkozik, hanem azokkal a témákkal, amelyeket a jobboldal képes napirenden tartani.

Ha megnézzük a DPK sikerét, akkor szerintem abszolút kijelenthető, hogy ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy minél többekhez eljussanak a kormánypártok üzenetei. A jobboldal vezető politikusai, vezető gondolkodói, személyiségei ugyanis rendre megjelennek az ország különböző részein, ami hatalmas eredmény

– tette hozzá Dornfeld. Az elemző szerint érdemes összevetni a Magyar Péter és a digitális polgári körök által szervezett gyűléseket.

Magyar Péter megtette azt a szívességet, hogy ugyanoda szervezte a saját rendezvényeit, mint a DPK. Így könnyű összehasonlítani a két rendezvényt, a megjelentek számát. Jól látszik, hogy a Tisza Párt eseményein számszerűleg is kevesebben vannak, ami, mondjuk, Szeged esetén azért erős üzenettel bírt, ez ugyanis egy nagyon erős baloldali fellegvár

– zárta a beszélgetést Dornfeld László.