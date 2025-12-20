Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Orbán ViktorDPKHáborúellenes Gyűlés

„Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt” + videó

Orbán Viktor számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, amit a magyar gazdaság elvesztett a háború és a szankciók miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 15:36
Fotó: Havran Zoltán
A közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt – mondta Orbán Viktor a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Szegeden szombaton.

Szeged, 2025. december 20. Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

A miniszterelnök utalt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönre, és úgy fogalmazott: úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

 

Nemcsak az a probléma, hogy az ukránok nem fizetik vissza a kölcsönt, hanem az is, hogy nincs pénzünk. Ezért a bankoktól, a hitelezőktől kell felvenni kölcsönt, amit el kell küldeni Ukrajnába 

– mutatott rá. Megjegyezte: amikor kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, akkor be kell fizetni a bankároknak Londonba a 90 milliárdot kamatostul.

Orbán Viktor beszélt arról is: a béke azt jelenti, nem veszekszünk, a békesség, hogy szeretünk együtt lenni. 

Európának nem egyszerűen békére van szüksége, hanem békességre

– mondta. Az utóbbi esélyét nem látja jelen pillanatban, túl sok a seb és túl mélyre szúrtak. Béke lehet, ami azt jelenti, hogy nincs háború – tette hozzá. Orbán Viktor további kérdésre kitért arra is, hogy számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, amit a magyar gazdaság elvesztett a háború és a szankciók miatt.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

