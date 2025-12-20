Brüsszelben egy közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani + videó

Ukrajna és Oroszország háborúban áll, elvenni az egyik háborúzó fél vagyonát és odaadni a másik háborúzó félnek, az azt jelenti, hogy „te beszálltál a háborúba (…) és nyakig benne vagy”

– hangsúlyozta a kormányfő. Majd kitért rá, hogy a pénz szerepet szokott játszani a háború után, mert van, hogy a vesztest jóvátétel megfizetésére kötelezik, Magyarország is így járt mindkét világháborút követően. Erről majd lehet beszélni, ha vége a háborúnak, de háború közben ilyet nem lehet tenni, mert azt jelenti, hogy „belevonódtál” a konfliktusba – szögezte le Orbán Viktor.