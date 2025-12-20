Brüsszelben egy közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani – válaszolta a miniszterelnök a befagyasztott orosz vagyon elvételét meghiúsító döntésre vonatkozó kérdésre a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Szegeden. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna Oroszországnak, de a „postagalambot időben sikerült elkapnunk”.
Brüsszelben egy közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani + videó
Orbán Viktor azonban rámutatott, hogy a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt.
Ukrajna és Oroszország háborúban áll, elvenni az egyik háborúzó fél vagyonát és odaadni a másik háborúzó félnek, az azt jelenti, hogy „te beszálltál a háborúba (…) és nyakig benne vagy”
– hangsúlyozta a kormányfő. Majd kitért rá, hogy a pénz szerepet szokott játszani a háború után, mert van, hogy a vesztest jóvátétel megfizetésére kötelezik, Magyarország is így járt mindkét világháborút követően. Erről majd lehet beszélni, ha vége a háborúnak, de háború közben ilyet nem lehet tenni, mert azt jelenti, hogy „belevonódtál” a konfliktusba – szögezte le Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János (Fotó: Havran Zoltán)
