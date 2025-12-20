Rendkívüli

Minden pálya hazai pálya: Orbán Viktor és Lázár János együtt tart Lázárinfót a szegedi háborúellenes gyűlésen – kövesse nálunk élőben! + videó

Háborúellenes GyűlésDömötör CsabaMenczer Tamás

Szegeden gyűltek össze azok, akiket összeköt a hazaszeretet és a tenni akarás + videó

A szegedi háborúellenes gyűlésről megosztott posztokból kiderül, hogy mit kapna Magyar Péter, ha Kocsis Máté ajándékozná meg, de az is, hogy mekkora tömeg gyűlt össze a Pick Arénában.

2025. 12. 20. 13:19
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Szegedre, az idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása: a szegedi Pick Aréna zsúfolásig megtelt a háborúellenes gyűlés résztvevőivel. Szükség is van rá: a brüsszeli háborús logika fokozódik. Nem lassul, nem mérséklődik, hanem intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul, írta Facebook-posztjában a Fidesz.

„Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra. Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket. Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez. Ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság. Ez Magyarország és hosszú távon Európa érdeke is” – olvasható a kormánypárt közösségi médiás oldalán.

A gyűlésen számos vezető fideszes politikus részt vett, közülük többen posztoltak is a közösségi médiában a rendezvényről.

„Összeköt bennünket a hazaszeretet és a tenni akarás! A személyes, emberi kapcsolatok semmivel sem helyettesíthetők. Éppen ezért a digitális polgári körök nem pusztán online közösségek, hanem élő, egymás iránt elkötelezett emberek valódi közösségei” – üzente a Facebookon megosztott videójában Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott: nem csak a digitális térben vagy egy-egy háborúellenes rendezvényen lehet a digitális polgárok körök tagjaival találkozni, ugyanis folyamatosan szerveznek közösségi programokat, beszélgetéseket, városi sétákat, sőt akár közös mézeskalácssütést is. „A közös célunk megvédeni a hazánkat a háborútól. Így készülünk jövő áprilisra, amikor a béke iránti vágy és a hazaszeretet le fogja győzni a háborús erőket!” – üzente Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője egy rövid videóban is megmutatta a Pick Aréna közönségét:
 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője fogas kérdéssel szembesült, de frappáns választ adott, amikor elmondta, milyen ajándékot adna Magyar Péternek, a Tisza Párt vezetőjének, ha rá lenne kényszerülve:
 

Most sokan, áprilisban még többen, és elegen is 

– írta Facebook-posztjához Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Lázár János közlekedésügyi és építési miniszter amellett, hogy Lázárinfót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel, egy jótékonysági akcióra is felhívta a figyelmet posztjában:
„Nagyot ment a LázárBazár Szegeden! Aki kimaradt, az se búsuljon, az interneten sosem zár be a bazár. Minden bevétellel az Ökumenikus Segélyszervezetet támogatjuk!”


Borítókép: DPK-gyűlés Szeged (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

