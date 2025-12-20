Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

orbán viktordeutsch tamástóth gabi

Ismert arcok Szegeden: Orbán Viktor fotókkal jelentkezett

Orbán Viktor megérkezett Szegedre, az idei utolsó háborúellenes gyűlés helyszínére, érkezéséről pedig több fotót is megosztott közösségi oldalán. A képeken közéleti szereplők és művészek is láthatók, az egyik felvételen pedig Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője egy Bors magazint tartva pózol.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 11:23
Orbán Viktor megérkezett Szegedre a háborúellenes gyűlésre, amit a közösségi oldalán több fotóval is dokumentált. A képeken közéleti szereplők és művészek is feltűnnek. 

DPK gyűlés Szeged
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A fotókhoz ezt írta a miniszterelnök: 

11-kor startolunk Szegeden! Ne hagyd ki!

A fotókon több ismert szereplő is feltűnik, köztük Tóth Gabi énekesnő, Mészáros Nóra, a HírTV műsorvezetője, Bohár Dániel riporter és Harsányi Levente műsorvezető, valamint a Patrióta YouTube-csatorna stábja. Az egyik képen Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője egy Bors magazint tartva látható.

Mint ahogyan arról lapunk már beszámolt, újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

A Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), pénteken betiltatták.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó.

„Formában van a kis hazudós: az újságírók bebörtönzésének terve után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná. De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen?” – tette fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

