Hiába szólt az egész hét az EU-csúcsról, Magyar Pétert valahogy nem hozta lázba a téma

Magyar Péter az EU-csúcs hetében 50 Facebook-bejegyzést tette közzé, de egyik sem szólt a háború és béke kérdéséről, Ukrajna finanszírozásáról vagy Oroszország vagyonának elkobzásáról – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet igazgatója felvetette a kérdést: ezekben a kérdésekben hogyhogy nincs mondanivalója a választók számára a Tisza vezetőjének? „Pedig Magyar Péternek mindenről van véleménye” – jegyezte meg.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a minap lezajlott uniós csúcs középpontjában a Belgiumban tárolt orosz vagyon befagyasztásának ügye szerepelt. Boros Bánk Levente ennek kapcsán korábban rámutatott: a háború kérdése most brüsszeli erőfitogtatásnak és hatalmi harcnak tűnik, azonban a miniszterelnök világossá tette, hogy ez a háborús készülődés része. Ebből két dologra lehet következtetni: egyfelől arra, hogy milyen jövőt képzelnek el Brüsszelben az Európai Uniónak (EU) és a tagállamainak, figyelmen kívül hagyva egyes országok véleményét a vétó lehetőségének megakadályozásával. Másfelől

azt sem veszik figyelembe – ahogy tették ezt korábban a migrációval kapcsolatban –, hogy bizonyos uniós országok – különösen Magyarország – nem akarnak háborúzni Oroszországgal.

Mindezzel felkészítik az EU-t és annak népességét az oroszok elleni háborúra – mutatott rá az elemzési igazgató.

Boros Bánk Levente arra az éles kontrasztra is rámutatott, amit a kormány határozott témái és elképzelései jeleznek a fő ellenzéki kihívó Tisza Párt kudarcos országjárásával és látványos népszerűségvesztésével szemben.

Talán részben ennek tudható be, hogy Magyar Péter szó nélkül hagyta az uniós csúcs történéseit és posztjaiban minden mással foglalkozott, csak a brüsszeli gazdái által propagált háborús tematikára nem tért ki.