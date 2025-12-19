Amiért Magyar Péter balhézik, azért mások fizetnek

Péter, a hiszti helyett inkább meg kellene köszönnöd, hogy a Bors ingyen házhoz viszi a Tisza-adó programotokat – üzente Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének. A frakcióvezető szerint mások fizetni szoktak ezért, nem balhézni.

A program az program, még ha titkolt és megszorító is. Nem kellene szégyenkezni miatta, a baloldali szakértők, de még a saját pártalelnökei is állva tapsolnak neki

– fűzte hozzá kommentben Kocsis Máté.

Mint arról lapunk már beszámolt, újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorítócsomagja miatt, a pártvezér durván megfenyegette a bíróságot. A frakcióvezető felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

A Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), ma betiltatták.

A Fővárosi Törvényszék visszautasította, hogy bíráik elfogultak lennének. Szerintük az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.