kocsis mátétisza pártmagyar péter

Kocsis Máté: Magyar Péternek nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli!

Újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté tájékoztatása szerint miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot. A Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 14:21
Tisza Párt, Magyar Péter
Fotó: Kurucz Árpád
„Formában van a kis hazudós: az újságírók bebörtönzésének terve után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná. De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen?” – tette fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó. Tájékoztatott: miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot, amit a függetlenségére máskor oly érzékeny Fővárosi Törvényszék csak elkent egy semmitmondó közleménnyel. A tájékoztatás szerint be is ért a fenyegetések gyümölcse, hiszen a Bors különszámát, mely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), ma betiltatták.

Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.  Meccsoda véletlen!

– írja Kocsis Máté, aki szerint az lenne a minimum, hogy ilyenkor másik bíróra bízzák az ügyet. 

„Szó, mi szó, a kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák a gazdasági programírói: letiltja őket a nyilatkozatokról, mindenkinek kussolnia kell, és mindenkit letagad, ha érdeke úgy kívánja – sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla. Mint a régi viccben: most neked higgyünk, Magyar Péter vagy a szemünknek?” – fogalmaz.

Hozzátette: Magyar Péternek nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)

