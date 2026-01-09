liverpoolconor bradleygabriel martinellimartinelli

Ütik-vágják az Arsenal gyalázatosan viselkedő brazilját, aki bocsánatért esedezik

Hatalmas felháborodást váltott ki Angliában Gabriel Martinelli viselkedése az Arsenal–Liverpool rangadó hajrájában. A Premier League-rangadó hosszabbításában a brazil szélső az oldalvonal mellett kilökte a pályáról a sérülés miatt szenvedő Conor Bradleyt, akit nem sokkal később hordágyon vittek le a pályáról, majd mankóval hagyta el az Emirates Stadiont. Az eset után a szakértők lesújtó véleményt fogalmaztak meg, miközben Martinelli nyilvánosan bocsánatot kért – érdekes módon még a Liverpool edzője, Arne Slot is igyekezett tompítani az indulatokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 6:51
Gabriel Martinelli közellenség lett, van oka magyarázkodni Forrás: Reuters
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hogy mi történt, mi váltott ki indulatatokat a szerda esti, 0-0-s döntetlenre végződött Arsenal–Liverpool Premier League-rangadó hosszabbításában? Conor Bradley megpróbálta benntartani a labdát az oldalvonalnál, ám a bal térde láthatón megbicsaklott, és fájdalmasan rogyott össze. Majd érkezett Gabriel Martinelli, aki minősíthetetlenül viselkedett.

A botrányos jelenet: Conor Bradley szenved, Gabriel Martinelli kilökte őt a pályáról az Arsenal-Liverpool Premier League-meccs hosszabbításában
A botrányos jelenet: Conor Bradley szenved, Gabriel Martinelli kilökte őt a pályáról az Arsenal–Liverpool-meccs hosszabbításában. Forrás: Alamy

 

Conor Bradley nem szimulált: hordágyon vitték le, mankóval távozott

A Vörösök jobbhátvédje fájdalmas arccal egyből jelezte, hogy komoly a baj. Ennek ellenére Gabriel Martinelli odarohant hozzá, és teátrális lökéssel az oldalvonalon túlra taszította az ekkor már sérült játékost, hogy a játék gyorsan folytatódhasson. A jelenet döbbenetet váltott ki a stadionban, majd a szakértők körében, sőt az egész világon.

Nem sokkal később Bradleyt hordágyon vitték le a pályáról, a lefújás után pedig mankóval hagyta el az Emirates Stadiont – egyértelmű cáfolataként annak, hogy szimulált volna. Arne Slot, a Liverpool edzője szerint súlyos sérülést szenvedett.

 

Martinelli bocsánatot kért az Instán

A botrány gyorsan végigsöpört az angol sajtón és a közösségi médián, Martinelli pedig néhány órával később a közösségi oldalán nyilvánosan kért bocsánatot. A brazil támadó így fogalmazott az Insta-sztoriban:

Conorral már váltottunk üzenetet, és bocsánatot kértem tőle. A pillanat hevében tényleg nem fogtam fel, hogy súlyosan megsérült. Mélyen sajnálom, ahogy reagáltam. Ismételten a legjobbakat kívánom Conornak, és persze gyors felépülést.

Martinelli tehát szabadkozik, hangsúlyozza, hogy nem volt benne rossz szándék, és csak utólag szembesült azzal, milyen súlyos sérülést szenvedett az ellenfele.

 

Arteta védi, Slot is felmenti a brazilt

Természetesen a két vezetőedzőt is megkérdezték az esetről a találkozó után. 

Gabriel nem látta, hogy mennyire komoly a sérülés. Ha tudta volna, biztos vagyok benne, hogy nem így cselekszik

– az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta így vette a védelmébe Martinellit. Arteta szerint a jelenet nem rosszindulatból, hanem a mérkőzés feszültségében történt.

Külön érdekesség, hogy a Liverpool edzője, Arne Slot is hasonló hangot ütött meg, holott a saját játékosa volt a sértett. A holland szakember elmondta:

Úgy gondolom, Martinelli nem ismerte fel a helyzet súlyosságát. Ha tudta volna, hogy Bradley megsérült, nem lökte volna odébb.

Slot tehát az indulatokat igyekezett csillapítani az enyhítő körülményt említve, ami ritka egy ilyen vitatott incidens után.

 

Szoboszlai Dominikot is felháborította

Szoboszlai Dominik a jelenet közelében helyezkedett, így elsőként kérte számon Martinellit a mozdulatért, arrébb taszítva a brazilt. – Megértem, hogy nyerni akarnak, mi is nyerni akarunk. De a játékos egészsége mindennél fontosabb! – mondta a meccs után Szoboszlai az esetről, s persze részletesen értékelte a találkozót.

A szakértők azonban jóval keményebben fogalmaztak. Gary Neville, a Sky Sports szakkommentátora szerint Martinelli mozdulata túlmutat a sportszerűtlenségen, és kijelentette: szerinte ez az eset piros lapot érdemelt volna. Neville hangsúlyozta, hogy egy földön fekvő, sérült játékost nem lehet így félrelökni, függetlenül attól, milyen stádiumban van a mérkőzés.

Hasonlóan éles kritikát fogalmazott meg Roy Keane is, aki szégyenteljesnek nevezte a jelenetet. Más szakértők is hasonlóan értékelték a történteket.

Bár az Arsenal–Liverpool rangadó gól nélküli döntetlennel zárult, a mérkőzés utóélete egyértelműen a Bradley–Martinelli-afférról szól. A hordágyon lehozott, majd mankóval távozó Liverpool-játékos képei és Martinelli vitatott mozdulata hosszú ideig témát adnak még az angol futballközvéleménynek.

Egy biztos: ritkán alakul ki ekkora egyetértés szakértők, szurkolók és sajtó között – és ez most nem az Arsenal braziljának kedvezett.

A botrányos jelenet videón:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.