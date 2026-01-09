Ütik-vágják az Arsenal gyalázatosan viselkedő brazilját, aki bocsánatért esedezik

Hogy mi történt, mi váltott ki indulatatokat a szerda esti, 0-0-s döntetlenre végződött Arsenal–Liverpool Premier League-rangadó hosszabbításában? Conor Bradley megpróbálta benntartani a labdát az oldalvonalnál, ám a bal térde láthatón megbicsaklott, és fájdalmasan rogyott össze. Majd érkezett Gabriel Martinelli, aki minősíthetetlenül viselkedett.

A botrányos jelenet: Conor Bradley szenved, Gabriel Martinelli kilökte őt a pályáról az Arsenal–Liverpool-meccs hosszabbításában. Forrás: Alamy

Conor Bradley nem szimulált: hordágyon vitték le, mankóval távozott

A Vörösök jobbhátvédje fájdalmas arccal egyből jelezte, hogy komoly a baj. Ennek ellenére Gabriel Martinelli odarohant hozzá, és teátrális lökéssel az oldalvonalon túlra taszította az ekkor már sérült játékost, hogy a játék gyorsan folytatódhasson. A jelenet döbbenetet váltott ki a stadionban, majd a szakértők körében, sőt az egész világon.

Nem sokkal később Bradleyt hordágyon vitték le a pályáról, a lefújás után pedig mankóval hagyta el az Emirates Stadiont – egyértelmű cáfolataként annak, hogy szimulált volna. Arne Slot, a Liverpool edzője szerint súlyos sérülést szenvedett.

Martinelli bocsánatot kért az Instán

A botrány gyorsan végigsöpört az angol sajtón és a közösségi médián, Martinelli pedig néhány órával később a közösségi oldalán nyilvánosan kért bocsánatot. A brazil támadó így fogalmazott az Insta-sztoriban:

Conorral már váltottunk üzenetet, és bocsánatot kértem tőle. A pillanat hevében tényleg nem fogtam fel, hogy súlyosan megsérült. Mélyen sajnálom, ahogy reagáltam. Ismételten a legjobbakat kívánom Conornak, és persze gyors felépülést.

Martinelli tehát szabadkozik, hangsúlyozza, hogy nem volt benne rossz szándék, és csak utólag szembesült azzal, milyen súlyos sérülést szenvedett az ellenfele.

Arteta védi, Slot is felmenti a brazilt

Természetesen a két vezetőedzőt is megkérdezték az esetről a találkozó után.

Gabriel nem látta, hogy mennyire komoly a sérülés. Ha tudta volna, biztos vagyok benne, hogy nem így cselekszik

– az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta így vette a védelmébe Martinellit. Arteta szerint a jelenet nem rosszindulatból, hanem a mérkőzés feszültségében történt.