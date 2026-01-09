Robbanások hallatszottak Ukrajna nagyvárosaiban az éjszaka folyamán. Helyi sajtóbeszámolók szerint Kijevben és Lvivben is több detonáció rázta meg a várost, írja az Origo.
Hatalmas robbanások voltak Ukrajnában
Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak a támadások Ukrajna területén. Kijevben egyetlen nap alatt már a negyedik robbanássorozatról érkeztek jelentések, miközben Lvivben több, a mindennapi élet működéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra rongálódott meg. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint az ország egész területén légiriadó van érvényben.
Robbanássorozat Ukrajnában
Az ukrán fővárosban ez már a negyedik robbanáshullám volt rövid időn belül. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte: a támadások következtében a kritikus infrastruktúra több eleme megrongálódott, és a város egyes kerületeiben áramkimaradások is tapasztalhatók. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és az ellátás helyreállításán.
Nem sokkal később, moszkvai idő szerint hajnali egy óra körül a strana.ua arról írt, hogy Lvivben is robbanásokat lehetett hallani. A város polgármestere, Andrij Szadovij megerősítette, hogy a régióban az életfenntartást biztosító létesítmények szenvedtek károkat.
További Külföld híreink
Az ukrán Digitális Transzformációs Minisztérium online térképe szerint az események idején az ország teljes területén légiriadó volt érvényben.
Moszkva korábban többször hangsúlyozta: a csapásokat válaszul hajtják végre az ukrán fegyveres erők civil infrastruktúra elleni támadásaira, és azok elsősorban katonai célpontokra irányulnak, így a személyi állomány, haditechnika, zsoldosok tartózkodási helyeire, valamint az energetikai, védelmi ipari, katonai irányítási és kommunikációs létesítményekre. A Kreml ismételten leszögezte, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóházakat és szociális intézményeket.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrán mentőalakulatok oltanak egy tüzet (Fotó: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat)
