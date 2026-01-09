robbanáslégiriadóUkrajnaKijevLviv

Hatalmas robbanások voltak Ukrajnában

Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak a támadások Ukrajna területén. Kijevben egyetlen nap alatt már a negyedik robbanássorozatról érkeztek jelentések, miközben Lvivben több, a mindennapi élet működéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra rongálódott meg. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint az ország egész területén légiriadó van érvényben.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 09. 23:59
Ukrán mentőalakulatok oltanak egy tüzet Forrás: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat
Robbanások hallatszottak Ukrajna nagyvárosaiban az éjszaka folyamán. Helyi sajtóbeszámolók szerint Kijevben és Lvivben is több detonáció rázta meg a várost, írja az Origo.

Robbanások
Illusztráció Robbanások Ukrajnában (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Robbanássorozat Ukrajnában

Az ukrán fővárosban ez már a negyedik robbanáshullám volt rövid időn belül. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte: a támadások következtében a kritikus infrastruktúra több eleme megrongálódott, és a város egyes kerületeiben áramkimaradások is tapasztalhatók. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és az ellátás helyreállításán.

Nem sokkal később, moszkvai idő szerint hajnali egy óra körül a strana.ua arról írt, hogy Lvivben is robbanásokat lehetett hallani. A város polgármestere, Andrij Szadovij megerősítette, hogy a régióban az életfenntartást biztosító létesítmények szenvedtek károkat.

Az ukrán Digitális Transzformációs Minisztérium online térképe szerint az események idején az ország teljes területén légiriadó volt érvényben.

Moszkva korábban többször hangsúlyozta: a csapásokat válaszul hajtják végre az ukrán fegyveres erők civil infrastruktúra elleni támadásaira, és azok elsősorban katonai célpontokra irányulnak, így a személyi állomány, haditechnika, zsoldosok tartózkodási helyeire, valamint az energetikai, védelmi ipari, katonai irányítási és kommunikációs létesítményekre. A Kreml ismételten leszögezte, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóházakat és szociális intézményeket.

Borítókép: Ukrán mentőalakulatok oltanak egy tüzet (Fotó: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat) 

