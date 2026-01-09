Hatalmas robbanások voltak Ukrajnában

Az ukrán fővárosban ez már a negyedik robbanáshullám volt rövid időn belül. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte: a támadások következtében a kritikus infrastruktúra több eleme megrongálódott, és a város egyes kerületeiben áramkimaradások is tapasztalhatók. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és az ellátás helyreállításán.