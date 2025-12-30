Robbanások Ukrajnában, Putyin válaszától rettegnek az ukránok

Az első jelzések Odesszából érkeztek. A sajtó szerint a hajnali órákban, 3 óra 32 perc körül erős robbanás rázta meg a várost. A detonáció kora reggel volt hallható, ami azonnal riadalmat keltett a lakosság körében – számolt be róla a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.
Újabb robbanások Odesszában és Harkivban
Nem sokkal később újabb eseményekről számoltak be. Odessza katonai közigazgatásának vezetője, Szergej Liszak arról tájékoztatott, hogy a térségben további robbanások történtek. A hatóságok ezt követően sem oldották fel a riasztást, ami arra utalt, hogy a veszélyhelyzet tartósabbnak bizonyult. Röviddel ezután Harkivból is hasonló hírek érkeztek. A Novosti.Live közlése szerint a kelet-ukrajnai nagyvárosban szintén detonációkat észleltek.
A beszámolók alapján Harkivban is megszólaltak a légvédelmi szirénák, a lakosságot pedig az óvóhelyek felkeresésére szólították fel.
Az orosz fél értelmezése szerint az ilyen jellegű támadások válaszlépések az ukrán fegyveres erők által végrehajtott, civil célpontokat érintő akciókra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!