Robbanások Ukrajnában, Putyin válaszától rettegnek az ukránok

Az első jelzések Odesszából érkeztek. A sajtó szerint a hajnali órákban, 3 óra 32 perc körül erős robbanás rázta meg a várost. A detonáció kora reggel volt hallható, ami azonnal riadalmat keltett a lakosság körében – számolt be róla a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Robbanások zavarták meg a hajnali órákat Ukrajna két nagyvárosában Fotó: AFP

Újabb robbanások Odesszában és Harkivban

Nem sokkal később újabb eseményekről számoltak be. Odessza katonai közigazgatásának vezetője, Szergej Liszak arról tájékoztatott, hogy a térségben további robbanások történtek. A hatóságok ezt követően sem oldották fel a riasztást, ami arra utalt, hogy a veszélyhelyzet tartósabbnak bizonyult. Röviddel ezután Harkivból is hasonló hírek érkeztek. A Novosti.Live közlése szerint a kelet-ukrajnai nagyvárosban szintén detonációkat észleltek.

A beszámolók alapján Harkivban is megszólaltak a légvédelmi szirénák, a lakosságot pedig az óvóhelyek felkeresésére szólították fel.

Az orosz fél értelmezése szerint az ilyen jellegű támadások válaszlépések az ukrán fegyveres erők által végrehajtott, civil célpontokat érintő akciókra.