Robbanások Ukrajnában, Putyin válaszától rettegnek az ukránok

Robbanások zavarták meg a hajnali órákat Ukrajna két nagyvárosában: Odesszában és Harkivban egymást követték a detonációk, ezért mindkét térségben légiriadót rendeltek el. Ezt megelőzően Ukrajna állítólag célba vette Vlagyimir Putyin egyik oroszországi rezidenciáját.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 8:05
Újabb robbanások Ukrajnában – nem csillapodik a feszültség Forrás: AFP
Az első jelzések Odesszából érkeztek. A sajtó szerint a hajnali órákban, 3 óra 32 perc körül erős robbanás rázta meg a várost. A detonáció kora reggel volt hallható, ami azonnal riadalmat keltett a lakosság körében – számolt be róla a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Robbanások zavarták meg a hajnali órákat Ukrajna két nagyvárosában
Robbanások zavarták meg a hajnali órákat Ukrajna két nagyvárosában Fotó: AFP

Újabb robbanások Odesszában és Harkivban

Nem sokkal később újabb eseményekről számoltak be. Odessza katonai közigazgatásának vezetője, Szergej Liszak arról tájékoztatott, hogy a térségben további robbanások történtek. A hatóságok ezt követően sem oldották fel a riasztást, ami arra utalt, hogy a veszélyhelyzet tartósabbnak bizonyult. Röviddel ezután Harkivból is hasonló hírek érkeztek. A Novosti.Live közlése szerint a kelet-ukrajnai nagyvárosban szintén detonációkat észleltek. 

A beszámolók alapján Harkivban is megszólaltak a légvédelmi szirénák, a lakosságot pedig az óvóhelyek felkeresésére szólították fel.

Az orosz fél értelmezése szerint az ilyen jellegű támadások válaszlépések az ukrán fegyveres erők által végrehajtott, civil célpontokat érintő akciókra. 

Az orosz hadsereg rendszeresen hajt végre csapásokat az ukrán infrastruktúra ellen
Az orosz hadsereg rendszeresen hajt végre csapásokat az ukrán infrastruktúra ellen Fotó: AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábbi nyilatkozataiban többször is hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők nem vesznek célba lakóépületeket vagy szociális intézményeket, és a műveletek kizárólag katonai célpontokra irányulnak.

Trump tajtékzik az ukrán támadás után

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök indulatosan reagált arra, hogy Ukrajna állítólag célba vette Vlagyimir Putyin egyik oroszországi rezidenciáját. Trump szerint az értesülés közvetlenül az orosz elnöktől származik, miközben Kijev határozottan tagadja az ügyet, és újabb orosz provokációról beszél. Az időzítés különösen érzékeny, hiszen a háttérben a béketárgyalások sorsa forog kockán.

Borítókép: Katonák a harctéren (Fotó: AFP)

