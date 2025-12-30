Zelenszkij: Nem adhatjuk fel a területeinket

Ukrajna és Oroszország eltérő álláspontot képvisel a területekkel kapcsolatban, de az Egyesült Államok megérti mindkét oldalt és kompromisszumot keres. Ilyen javaslatként Ukrajna egy demilitarizált szabad gazdasági övezet létrehozását ajánlotta, ahol mindkét fél néhány kilométerrel visszavonná erőit.
Zelenszkij elmondta a véleményét Putyinról
Zelenszkij szkeptikus Vlagyimir Putyin békeszándékával kapcsolatban:
Nem bízom az oroszokban, nem bízom Putyinban, és ő nem akar sikert Ukrajnának.
Ellentmondott Trump azon állításának, miszerint Oroszország Ukrajna sikerét akarja látni. Hangsúlyozta, hogy az amerikai nyomás (szankciók, párbeszéd) kulcsfontosságú.
Az orosz előrenyomulásról szólva megjegyezte, hogy Oroszország évente kb. 3000 négyzetkilométernyi területet foglal el, de óriási áron:
Az elmúlt évben kb. 400 ezer orosz katona sérült vagy halt meg, havonta körülbelül 31 ezer halott.
Az amerikai támogatás nélkülözhetetlenségéről egyértelműen nyilatkozott:
– válaszolta arra a kérdésre, hogy nyerhet-e Ukrajna háborút USA nélkül. Az amerikai légvédelmi rendszerek és lőszerek nélkül nem tudják megvédeni az eget az orosz drón- és rakétatámadásoktól.
