oroszországukrajnatrumpvolodimir zelenszkijputyin

Zelenszkij: Nem adhatjuk fel a területeinket

Az ukrán elnök a Donald Trumppal folytatott mar-a-lagói találkozót követően a Fox Newsnak nyilatkozva leszögezte: Ukrajna nem vonulhat ki egyszerűen megszállt területeiről egy esetleges békemegállapodásban, mert az nemcsak törvényellenes, hanem 300 ezer ember életét érinti, és hatalmas áldozatok árán védik azokat. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta az amerikai támogatás létfontosságát, ugyanakkor szkeptikus Putyin békeszándéka iránt.

Kozma Zoltán
2025. 12. 30. 6:43
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News műsorának adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem vonulhat ki egyszerűen a területeiről egy esetleges békemegállapodás részeként. 

Zelenszkij nem adja a területeket (Fotó: AFP)
Zelenszkij nem adja a területeket (Fotó: AFP)

Nem vonulhatunk ki, ez törvényellenes. Nem vonulhatunk ki a területeinkről. De nem csak a törvényről van szó

 – mondta, hozzátéve: 

Ott emberek élnek, 300 ezer ember... Nem veszíthetjük el ezeket az embereket.

Kiemelte a hatalmas emberi áldozatokat is: százezrek sebesültek meg, sokan haltak meg, és az ukrán hadsereg is ott van.

Az interjú a december 28-i találkozót követte, amelyet Zelenszkij Donald Trump amerikai elnökkel tartott a floridai Mar-a-Lago rezidencián. 

Zelenszkij termékenynek és pozitívnak írta le a találkozót, amely az év során a hatodik személyes találkozójuk volt. 

Köszönetet mondott Trumpnak a produktív megbeszélésért.

A béketervről szólva Zelenszkij elmondta, hogy a 20 pontos, átdolgozott amerikai javaslaton alapuló béketerv 90 százalékban elkészült, csupán két pont maradt nyitva, elsősorban a területi kérdések. 

Ez nehéz kérdés

 – ismerte el. 

Ukrajna és Oroszország eltérő álláspontot képvisel a területekkel kapcsolatban, de az Egyesült Államok megérti mindkét oldalt és kompromisszumot keres. Ilyen javaslatként Ukrajna egy demilitarizált szabad gazdasági övezet létrehozását ajánlotta, ahol mindkét fél néhány kilométerrel visszavonná erőit.

Zelenszkij elmondta a véleményét Putyinról

Zelenszkij szkeptikus Vlagyimir Putyin békeszándékával kapcsolatban: 

Nem bízom az oroszokban, nem bízom Putyinban, és ő nem akar sikert Ukrajnának.

Ellentmondott Trump azon állításának, miszerint Oroszország Ukrajna sikerét akarja látni. Hangsúlyozta, hogy az amerikai nyomás (szankciók, párbeszéd) kulcsfontosságú.

Az orosz előrenyomulásról szólva megjegyezte, hogy Oroszország évente kb. 3000 négyzetkilométernyi területet foglal el, de óriási áron: 

Az elmúlt évben kb. 400 ezer orosz katona sérült vagy halt meg, havonta körülbelül 31 ezer halott.

Az amerikai támogatás nélkülözhetetlenségéről egyértelműen nyilatkozott: 

Nem, mert nem tudjuk

 – válaszolta arra a kérdésre, hogy nyerhet-e Ukrajna háborút USA nélkül. Az amerikai légvédelmi rendszerek és lőszerek nélkül nem tudják megvédeni az eget az orosz drón- és rakétatámadásoktól.

A biztonsági garanciákról szólva Trump egy 15 éves, meghosszabbítható, jogilag kötelező erejű garanciát javasolt, amelyet Zelenszkij jónak tart, és „NATO-szerűnek” nevezett, bár nem teljes NATO-tagság.

Zelenszkij elismerte a háborús fáradtságot az ukránok körében, de a közvélemény egyértelmű: 87 százalék támogatja a békét, de 85 százalék ellenzi a keleti területek (Donbász) feladását. Népszavazást említett lehetséges eszközként a béketerv elfogadására, de jelenlegi körülmények között az nem igazolhatná a területek átadását.

Végül hangsúlyozta: nincs más út, mint a béke keresése elfogadható feltételekkel, különben folytatódik a háború.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Trump–Zelenszkij találkozó

Trump ismét beszélt Putyinnal

Trump–Zelenszkij találkozó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu