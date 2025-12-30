Zelenszkij: Nem adhatjuk fel a területeinket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News műsorának adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem vonulhat ki egyszerűen a területeiről egy esetleges békemegállapodás részeként.

Zelenszkij nem adja a területeket (Fotó: AFP)

Nem vonulhatunk ki, ez törvényellenes. Nem vonulhatunk ki a területeinkről. De nem csak a törvényről van szó

– mondta, hozzátéve:

Ott emberek élnek, 300 ezer ember... Nem veszíthetjük el ezeket az embereket.

Kiemelte a hatalmas emberi áldozatokat is: százezrek sebesültek meg, sokan haltak meg, és az ukrán hadsereg is ott van.