Zelenszkij mindent tagad

Lavrov szerint összesen 91 ukrán drónt semmisítettek meg. Figyelmeztetett, hogy az orosz megtorló csapás célpontjait és időzítését már eldöntötték, de ragaszkodott ahhoz, hogy Moszkva nem szándékozik kilépni a béketerv tárgyalási folyamatából. Lavrov azt is megerősítette, hogy áldozatokról vagy károkról nem érkezett információ – írja a Sky News.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL)