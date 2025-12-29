ZelenszkijPutyinorosz-ukrán háború

Zelenszkij mindent tagad

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna tegnap este dróntámadást indított Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen. Lavrov azt nyilatkozta, hogy Oroszország tárgyalási pozícióját felülvizsgálják, figyelembe véve „a kijevi rezsim végleges áttérését az állami terrorizmus politikájára” – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 19:19
Újabb részleteket árult el Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokkal folytatott háttértárgyalásokról Forrás: AFP
Lavrov szerint összesen 91 ukrán drónt semmisítettek meg. Figyelmeztetett, hogy az orosz megtorló csapás célpontjait és időzítését már eldöntötték, de ragaszkodott ahhoz, hogy Moszkva nem szándékozik kilépni a béketerv tárgyalási folyamatából. Lavrov azt is megerősítette, hogy áldozatokról vagy károkról nem érkezett információ – írja a Sky News.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tagadta az orosz vádakat, miszerint Ukrajna dróntámadást indított volna Vlagyimir Putyin elnök egyik rezidenciája ellen. Zelenszkij „tipikus orosz hazugságnak” minősítette az állítást, amelynek célja, hogy ürügyet adjon a Kremlnek az Ukrajna elleni támadások folytatására. Azt mondta, hogy Oroszország korábban már célba vett kormányzati épületeket Kijevben – írja a BBC.

Zelenszkij hozzátette az X-en: 

Rendkívül fontos, hogy a világ ne maradjon csendben. Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország aláássa a tartós béke elérésére irányuló munkát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
