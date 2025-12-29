Zelenszkijt arról kérdezték, milyen lépéseket tenne az Egyesült Államok, ha Oroszország folytatná a háborút, és nem lenne hajlandó békét kötni. Erre így válaszolt: „A békének nincs alternatívája. Az amerikaiakkal közös, egységes álláspontunk van: a háborút diplomáciai úton, Oroszországra gyakorolt nyomással kell lezárni. Enélkül a háború folytatódik.”
Zelenszkij elárulta, ezt teszi a Nyugat, ha Oroszország nem köt békét
Volodomir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy ha Oroszország Ukrajna elleni háborúja folytatódik, az Egyesült Államok és Európa továbbra is segítséget fog nyújtani Kijevnek.
Majd hozzátette:
És természetesen, ha a háború folytatódik, az amerikaiak az európaiakkal együtt továbbra is támogatni fogják Ukrajnát, mert ebben a háborúban mi saját magunkat védjük, harcolunk, és nem mi vagyunk az agresszorok.
Zelenszkij szerint Oroszország továbbra is nyomást akar gyakorolni Ukrajnára „rakétákkal, tüzérséggel és más eszközökkel”, ami felveti a kérdést, mennyire lesznek tartósak a jövőbeni megállapodások – írja az Ukrainszka Pravda.
„Ukrajnának voltak a budapesti memorandumai, amelyeket konkrét személyek írtak alá – ezek nem működtek. Aztán jöttek a minszki megállapodások, amelyek végül teljes körű háborúhoz vezettek. Ezek a dokumentumok mind hatástalanok voltak. Most az amerikaiakkal abban állapodtunk meg, hogy biztonsági garanciáink lesznek, amelyeket az amerikai Kongresszus támogat – ez nagyon fontos –, és az ukrán parlament is jóváhagy. A biztonsági garanciákat kétoldalú megállapodásban rögzítjük” – mondta Zelenszkij.
Elmondta azt is, hogy az európai partnerekkel kötendő kétoldalú megállapodásokat szintén az európai országok parlamentjei fogják megerősíteni.
A húszpontos terv kapcsán úgy gondoljuk, hogy azt népszavazáson kellene jóváhagyni. Mindenki érti, hogy ez lenne a dokumentum erejének legerősebb és történelmileg is legfontosabb megerősítése. Ezt nagyon szeretnénk. Természetesen nem mindenki támogatja, az általam említett okok miatt. Hiszen ez egyértelművé tenné az akaratnyilvánítást – nem egy emberét, nem 450 emberét, hanem milliókét
– zárta szavait Zelenszkij.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 28-án Zelenszkij és Trump Floridában találkozott. A találkozó után a két elnök videókonferenciát tartott európai vezetőkkel. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Trump és Zelenszkij bejelentette, hogy nem sikerült megoldást találniuk a Donbász helyzetére.
Borítókép: 2025. december 15-i tárgyalás a háború befejezéséről (Fotó: AFP)
