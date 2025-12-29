Zelenszkij elárulta, ezt teszi a Nyugat, ha Oroszország nem köt békét

Majd hozzátette:

És természetesen, ha a háború folytatódik, az amerikaiak az európaiakkal együtt továbbra is támogatni fogják Ukrajnát, mert ebben a háborúban mi saját magunkat védjük, harcolunk, és nem mi vagyunk az agresszorok.

Zelenszkij szerint Oroszország továbbra is nyomást akar gyakorolni Ukrajnára „rakétákkal, tüzérséggel és más eszközökkel”, ami felveti a kérdést, mennyire lesznek tartósak a jövőbeni megállapodások – írja az Ukrainszka Pravda.

„Ukrajnának voltak a budapesti memorandumai, amelyeket konkrét személyek írtak alá – ezek nem működtek. Aztán jöttek a minszki megállapodások, amelyek végül teljes körű háborúhoz vezettek. Ezek a dokumentumok mind hatástalanok voltak. Most az amerikaiakkal abban állapodtunk meg, hogy biztonsági garanciáink lesznek, amelyeket az amerikai Kongresszus támogat – ez nagyon fontos –, és az ukrán parlament is jóváhagy. A biztonsági garanciákat kétoldalú megállapodásban rögzítjük” – mondta Zelenszkij.