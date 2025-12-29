ZelenszkijOroszországAmerikaháborúnyugat

Zelenszkij elárulta, ezt teszi a Nyugat, ha Oroszország nem köt békét

Volodomir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy ha Oroszország Ukrajna elleni háborúja folytatódik, az Egyesült Államok és Európa továbbra is segítséget fog nyújtani Kijevnek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 13:35
2025. december 15-én a berlini kancellárián történt tárgyalás arról, hogyan lehetne véget vetni Oroszország és Ukrajna között dúló háborúnak Fotó: MARKUS SCHREIBER Forrás: POOL
Zelenszkijt arról kérdezték, milyen lépéseket tenne az Egyesült Államok, ha Oroszország folytatná a háborút, és nem lenne hajlandó békét kötni. Erre így válaszolt: „A békének nincs alternatívája. Az amerikaiakkal közös, egységes álláspontunk van: a háborút diplomáciai úton, Oroszországra gyakorolt nyomással kell lezárni. Enélkül a háború folytatódik.”

Zelenszkij szerint, ha folytatódik a háború az Egyesült Államok és Európa továbbra is segítséget fog nyújtani Kijevnek (Fotó: SERGE TENANI / Hans Lucas)
Majd hozzátette: 

És természetesen, ha a háború folytatódik, az amerikaiak az európaiakkal együtt továbbra is támogatni fogják Ukrajnát, mert ebben a háborúban mi saját magunkat védjük, harcolunk, és nem mi vagyunk az agresszorok.

Zelenszkij szerint Oroszország továbbra is nyomást akar gyakorolni Ukrajnára „rakétákkal, tüzérséggel és más eszközökkel”, ami felveti a kérdést, mennyire lesznek tartósak a jövőbeni megállapodások – írja az Ukrainszka Pravda.

„Ukrajnának voltak a budapesti memorandumai, amelyeket konkrét személyek írtak alá – ezek nem működtek. Aztán jöttek a minszki megállapodások, amelyek végül teljes körű háborúhoz vezettek. Ezek a dokumentumok mind hatástalanok voltak. Most az amerikaiakkal abban állapodtunk meg, hogy biztonsági garanciáink lesznek, amelyeket az amerikai Kongresszus támogat – ez nagyon fontos –, és az ukrán parlament is jóváhagy. A biztonsági garanciákat kétoldalú megállapodásban rögzítjük” – mondta Zelenszkij.

Elmondta azt is, hogy az európai partnerekkel kötendő kétoldalú megállapodásokat szintén az európai országok parlamentjei fogják megerősíteni.

A húszpontos terv kapcsán úgy gondoljuk, hogy azt népszavazáson kellene jóváhagyni. Mindenki érti, hogy ez lenne a dokumentum erejének legerősebb és történelmileg is legfontosabb megerősítése. Ezt nagyon szeretnénk. Természetesen nem mindenki támogatja, az általam említett okok miatt. Hiszen ez egyértelművé tenné az akaratnyilvánítást – nem egy emberét, nem 450 emberét, hanem milliókét

 – zárta szavait Zelenszkij.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 28-án Zelenszkij és Trump Floridában találkozott. A találkozó után a két elnök videókonferenciát tartott európai vezetőkkel. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Trump és Zelenszkij bejelentette, hogy nem sikerült megoldást találniuk a Donbász helyzetére.

Borítókép: 2025. december 15-i tárgyalás a háború befejezéséről (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

