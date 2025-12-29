vlagyimir putyindonald trumpDmitrij Peszkovtelefonbeszélgetés

Moszkva nagy bejelentést tett Trump és Putyin egyeztetéséről

Dmitrij Peszkov szerint a közeljövőben ismét telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Moszkva szóvivője azt mondta, az időpontról később adnak tájékoztatást. Trump szerint korábbi tárgyalása Putyinnal „jó és nagyon eredményes” volt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 12:25
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Forrás: AFP
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a közeljövőben új telefonbeszélgetésre kerül sor Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között – adott hírt a bejelentésről a Ria Novosztyi.

Dmitrij Peszkovnagy bejelentést tett Trump és Putyin egyeztetésével kapcsolatban.
Fotó: AFP

A lehető leghamarabb. Majd értesítjük önöket

– válaszolta Peszkov az újságírók kérdésére, hogy Putyin és Trump mikor fog telefonon beszélni az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel való találkozását követően. 
Trump december 28-án találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lagóban. A kétoldalú tárgyalásokat követően telefonbeszélgetést folytattak az európai vezetőkkel.

A Zelenszkijjel való találkozás előtt Trump arról számolt be, hogy jó és nagyon eredményes telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó:AFP)

