Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a közeljövőben új telefonbeszélgetésre kerül sor Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között – adott hírt a bejelentésről a Ria Novosztyi.
Moszkva nagy bejelentést tett Trump és Putyin egyeztetéséről
Dmitrij Peszkov szerint a közeljövőben ismét telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Moszkva szóvivője azt mondta, az időpontról később adnak tájékoztatást. Trump szerint korábbi tárgyalása Putyinnal „jó és nagyon eredményes” volt.
A lehető leghamarabb. Majd értesítjük önöket
– válaszolta Peszkov az újságírók kérdésére, hogy Putyin és Trump mikor fog telefonon beszélni az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel való találkozását követően.
Trump december 28-án találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lagóban. A kétoldalú tárgyalásokat követően telefonbeszélgetést folytattak az európai vezetőkkel.
További Külföld híreink
A Zelenszkijjel való találkozás előtt Trump arról számolt be, hogy jó és nagyon eredményes telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Charlie Kirk özvegye nem hátrál: visszatér a Turning Point USA az egyetemekre + videó
Alternatíva a baloldali véleményuralommal szemben.
Zelenszkij elárulta, ezt teszi a Nyugat, ha Oroszország nem köt békét
Az ukrán elnök kikotyogta a tervet.
Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, a tűzszünet múlhat rajta
A napirenden kiemelt helyen szerepel a tűzszünet.
Zelenszkijnek semmi sem elég: évtizedekre előre kérne amerikai garanciákat
A jelenlegi tervek 15 évre szólnak, Kijev viszont ennél jóval többet szeretne.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Charlie Kirk özvegye nem hátrál: visszatér a Turning Point USA az egyetemekre + videó
Alternatíva a baloldali véleményuralommal szemben.
Zelenszkij elárulta, ezt teszi a Nyugat, ha Oroszország nem köt békét
Az ukrán elnök kikotyogta a tervet.
Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, a tűzszünet múlhat rajta
A napirenden kiemelt helyen szerepel a tűzszünet.
Zelenszkijnek semmi sem elég: évtizedekre előre kérne amerikai garanciákat
A jelenlegi tervek 15 évre szólnak, Kijev viszont ennél jóval többet szeretne.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!