Moszkva nagy bejelentést tett Trump és Putyin egyeztetéséről

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a közeljövőben új telefonbeszélgetésre kerül sor Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között – adott hírt a bejelentésről a Ria Novosztyi.

Dmitrij Peszkov nagy bejelentést tett Trump és Putyin egyeztetésével kapcsolatban. Fotó: AFP