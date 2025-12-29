A világ értékeli Trump békefenntartó erőfeszítéseit, állítja Putyin küldöttje Kirill Dmitrijev. Az orosz elnök különmegbízottja úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök békefenntartó erőfeszítéseit világszerte értékelik – számolt be róla a TASZSZ.
Így vélekedett Trump erőfeszítéseiről az orosz különmegbízott
Kirill Dmitrijev elismerően nyilatkozott az amerikai elnök diplomáciai erőfeszítéseit illetően. Az orosz különmegbízott Miamiban ült korábban tárgyalóasztalhoz, ahol Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel folytatott megbeszélést.
Az egész világ értékeli Trump elnök és csapata békefenntartó erőfeszítéseit
– írta Dmitrijev, aki egyben az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója is, egy angol nyelvű bejegyzésében az X-en. Trump és Ukrajna elnöke, Vlagyimir Zelenszkij vasárnap körülbelül két órás tárgyalást folytattak Floridában.
További Külföld híreink
A találkozót megelőzően mindkét fél nyilatkozata szerint a tervek szerint Ukrajna béketervéről, valamint Kijev és Washington közötti gazdasági együttműködésről és biztonsági garanciákról szóló megállapodásokról tárgyaltak.
Borítókép: Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vlagyimir Putyin: Visszavonul az ukrán hadsereg
Utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a „biztonsági övezet” létrehozását a határ mentén.
Trump kemény üzenetet küldött Iránnak és a Hamásznak
Vége az elnök Netanjahuval folytatott floridai tárgyalásának.
Kreml: Vlagyimir Putyin beszámolt Donald Trumpnak a rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról
A támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével.
Borzalmas tragédia: felesége szeme láttára sodorta el a lavina a magyar túrázót
Esélye sem volt az 52 éves férfinek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vlagyimir Putyin: Visszavonul az ukrán hadsereg
Utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a „biztonsági övezet” létrehozását a határ mentén.
Trump kemény üzenetet küldött Iránnak és a Hamásznak
Vége az elnök Netanjahuval folytatott floridai tárgyalásának.
Kreml: Vlagyimir Putyin beszámolt Donald Trumpnak a rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról
A támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével.
Borzalmas tragédia: felesége szeme láttára sodorta el a lavina a magyar túrázót
Esélye sem volt az 52 éves férfinek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!