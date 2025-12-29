donald trumpukrajnakirill dmitrijevoroszország

Így vélekedett Trump erőfeszítéseiről az orosz különmegbízott

Kirill Dmitrijev elismerően nyilatkozott az amerikai elnök diplomáciai erőfeszítéseit illetően. Az orosz különmegbízott Miamiban ült korábban tárgyalóasztalhoz, ahol Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel folytatott megbeszélést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 23:00
Kirill Dmitrijev Putyin különmegbízottja Forrás: AFP
A világ értékeli Trump békefenntartó erőfeszítéseit, állítja Putyin küldöttje Kirill Dmitrijev. Az orosz elnök különmegbízottja úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök békefenntartó erőfeszítéseit világszerte értékelik – számolt be róla a TASZSZ.

Kirill Dmitrijev orosz és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak
Kirill Dmitrijev orosz és Steve Witkoff amerikai  különmegbízottak Fotó: AFP

Az egész világ értékeli Trump elnök és csapata békefenntartó erőfeszítéseit

– írta Dmitrijev, aki egyben az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója is, egy angol nyelvű bejegyzésében az X-en. Trump és Ukrajna elnöke, Vlagyimir Zelenszkij vasárnap körülbelül két órás tárgyalást folytattak Floridában. 

A találkozót megelőzően mindkét fél nyilatkozata szerint a tervek szerint Ukrajna béketervéről, valamint Kijev és Washington közötti gazdasági együttműködésről és biztonsági garanciákról szóló megállapodásokról tárgyaltak.

Borítókép: Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott (Fotó:AFP)

