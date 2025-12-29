békeNATOháborúMagyarországTrump

Orbán Balázs: Magyarország érdeke Trump béketerve

„Ha Donald Trump nem téríti le az Egyesült Államokat a háborúpárti útról, már ma egy NATO–Oroszország-konfliktussal kellene szembenéznünk – Magyarország érdeke, hogy támogassa az amerikai béketörekvést!” – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 10:22
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Balázs a Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy a Biden-kormányzat egyik utolsó lépése volt annak kilátásba helyezése a NATO-csúcson: Ukrajna akkor is megkaphatná a NATO-tagságot, ha a háború még nem zárul le. Szerinte ez egyet jelentene azzal, hogy a Nyugat közvetlenül is belekeveredik az Oroszországgal való fegyveres konfliktusba.

Orbán Balázs: Magyarország érdeke, hogy támogassa az amerikai béketörekvést (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Balázs: Magyarország érdeke, hogy támogassa az amerikai béketörekvést (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bús Csaba)

Akkor már egy NATO és Oroszország közötti háborúban lennénk benne, ha ez bekövetkezik

– fogalmazott.

Orbán Balázs szerint az, hogy még mindig viszonylagos nyugalom van, és sok magyar azt mondja, hogy „ez csak háborús riogatás” – amit szerinte az ellenzéki politikusok is időnként kikottyintanak:

Ez csak azért van, mert Donald Trump közölte, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, és minden nap azon dolgozik az elnöki adminisztráció, hogy megpróbálja rávenni a két felet, hogy változtassák meg eredeti szándékukat, és ne folytassák a háborút, hanem egyezzenek meg. Ez egy bonyolult, nehéz művelet. Tehát nyilvánvaló, hogy Magyarország számára mi az érdek, azt a politikát kell támogatni, amit ő képvisel

– mondta.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

