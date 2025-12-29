Orbán Balázs: Magyarország érdeke Trump béketerve

Ez csak azért van, mert Donald Trump közölte, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, és minden nap azon dolgozik az elnöki adminisztráció, hogy megpróbálja rávenni a két felet, hogy változtassák meg eredeti szándékukat, és ne folytassák a háborút, hanem egyezzenek meg. Ez egy bonyolult, nehéz művelet. Tehát nyilvánvaló, hogy Magyarország számára mi az érdek, azt a politikát kell támogatni, amit ő képvisel